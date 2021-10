CoD Vanguard zeigt, welche Boni ihr nur auf PS4 und PS5 kriegt

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Der Release von Vanguard steht nun kurz bevor. Am 05. November 2021 geht es los mit dem neuen Call of Duty.

Wie die neue Ankündigung in Sachen CoD: Vanguard ankommt, bleibt erstmal noch abzuwarten. Von den grundsätzlichen Inhalten wie Modi her wird das Spiel in diesem Jahr auf allen Plattformen gleich sein.

Dennoch dürfen sich PlayStation-Spieler über einige Boni freuen, die man auf PC oder Xbox nicht hat. Und schon beim letzten Mal kam das nicht so gut an .

Spieler auf der PlayStation haben also ein paar Vorteile, was die Progression im Spiel angeht. Außerdem gibt es diesmal kostenlose Extra-Cosmetics pro Season.

Das bedeuten die Boni: Die Boni für CoD Vanguard ähneln denen, die PlayStation-Spieler schon in Black Ops Cold War bekamen. Auch damals waren die Bonus-EP in der Party und bei Events, sowie die Extra-Slots und die Battle-Pass-Skips dabei.

Bislang war aber noch nicht bekannt, um was für Boni es sich dieses Mal handeln würde. Nun brachte ein Beitrag auf dem PlayStation-Blog Licht ins Dunkel ( via PlayStation Blog ).

