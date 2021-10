Call of Duty will neues Anti-Cheat-System vorstellen – Doch Fans glauben noch nicht daran

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie reagieren die Fans? Da die neuen Anti-Cheat-Technologien so lange auf sich warten lassen und nach wie vor kaum etwas Konkretes bekannt ist, sind die Fans mittlerweile zu großen Teilen skeptisch und trauen dem Braten nicht so recht. Daher liest man auf Twitter unter der Ankündigung eher negative und vor Sarkasmus triefende Nachrichten, für die Folgende exemplarisch steht:

Warum ist die neue Anti-Cheat-Technik so wichtig? Vor allem die CoD Warzone wurde im Laufe des Jahres hart von Cheatern geplagt. Die Situation wurde so schlimm, dass irgendwann Top-Streamer, wie CouRage oder NICKMERCS die Schnauze voll hatten und unter anderem zu Apex Legends wechselten.

Offenbar planen die Entwickler also einen großen Reveal der schon lange versprochenen neuen Anti-Cheat-Tools, die mit dem Start von Vanguard im November kommen sollen. Deren konkrete Funktionen wollen die Entwickler offenbar am 14. Oktober der Community präsentieren.

Was haben die Entwickler angekündigt? Die Entwickler von Call of Duty haben einen markigen Tweet veröffentlicht. Darin drohen sie den Cheatern, die derzeit das Spiel plagen und versprechen: „Cheater sind nicht erwünscht. Es gibt keine Toleranz für Cheater. Und bald werdet ihr auch erfahren, was wir damit meinen.“

