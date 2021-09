Insider erklärt, warum CoD Vanguard jetzt schon Cheater hat

Call of Duty: Vanguard hat in der Beta ein massives Problem mit Cheatern. Dabei sollte doch ein neues Anti-Chat-System bei Vanguard am Werk sein. Doch laut Insider und CoD-Experten Tom Henderson ist genau das noch nicht der Fall. Lest alles zu der Sache hier auf MeinMMO.

Was war die Situation in der Beta? Die Beta von CoD Vanguard, die sogar bis zum 22. September 2021 verlängert wurde, macht zumindest einem Teil der Community richtig Spaß, doch eine Sache erfreut ehrliche Gamer nicht: Die große Zahl an Cheatern, die schon vor dem offiziellen Release den neuen Shooter der CoD-Reihe plagen.

Das kommt überraschend, denn eigentlich haben die Entwickler feierlich gelobt, eine richtig deftige neue Anti-Cheat-Mechanik mit Vanguard einzuführen. Davon sei aber nichts zu sehen und Cheater nutzen fröhlich ihre Aimbots und andere Scheußlichkeiten, um zu betrügen. Ist der neue Anti-Cheat also nur heiße Luft?

Was sagt der Experte? Dem widerspricht der CoD-Experte Tom Henderson. In einem Tweet behauptet er, dass er aus seinen Quellen erfahren habe, dass die Beta von CoD Vanguard noch gar nicht die neue Anti-Cheat-Mechanik enthalte.

Vielmehr sei noch die alte Warzone-Anti-Cheat-Mechanik im Einsatz, die von den Hackern schon lange kompromittiert worden sei. Das sei also der Grund, warum die fiese Cheaterei so fröhliche Blüten in der Vanguard-Beta treibe.

Wer ist das überhaupt? Tom Henderson ist ein bekannter Experte und Leaker, der zu Shootern wie Call of Duty und Battlefield sehr gut vernetzt ist. So trifft er regelmäßig Vorhersagen und teil Insider-Infos, die sich oft als wahr herausstellen. So sagte Henderson unter anderem die Warzone lange im Vorfeld voraus. Dennoch sind seine Aussagen nicht offiziell bestätigt und könnten daher auch falsch sein.

Fans sind skeptisch, ob das neue Anti-Cheat etwas taugt

Wie reagieren die Fans auf diese Nachricht? Unter dem Tweet von Henderson kommt nicht gerade Euphorie auf. So mancher Fan fragt sich:

Warum haben die das Ding nicht gleich implementiert? Was haben die zu verbergen? Ist die neue Anti-Cheat-Technologie womöglich gar nicht so stark, wie bisher kommuniziert wurde?

Der Tweet von User JD gibt hier wieder, was viele Fans gerade denken:

Andererseits könnte es auch ein Plan der Entwickler sein, die neue Technologie noch nicht zu früh dem „Feind“ zu offenbaren. Denn so hätten die Cheater Wochen an Zeit, das Spiel zu hacken und neue Cheats zu entwickeln. Zum Release wäre dann der neue Anti-Cheat schon wieder veraltet.

Allerdings glauben auch diverse Fans, dass genau das eh der Fall sein wird und auch das neue Anti-Cheat in kurzer Zeit von den Hackern zerstört werden wird.

An der Hacker-Front hingegen wird es gerade immer schlimmer. Da es mittlerweile so viele Cheater gibt, killen sie sich jetzt schon gegenseitig mit ihrem Hacks und beschweren sich sogar noch darüber!