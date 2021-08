In Call of Duty: Warzone führen nicht nur die Spieler einen Krieg gegeneinander. Das Battle Royale kämpft auch mit Cheatern und offenbar steht der Einsatz einer neuen Waffe bevor. Die Entwickler machen eine ziemlich offensichtliche Andeutung und ein bekannter Leaker bestätigt es umgehend: Warzone könnte ein neues Anti-Cheat-System bekommen.

Was ist da bei Warzone los? Cheater sind das größte Problem von Call of Duty: Warzone. Große Content Creator wie Nickmercs verlassen das Battle Royale und Spieler sind genervt von der Situation im Spiel. Lange forderte die Community von den Entwicklern, mehr gegen Cheat-Tools und Hacker im Spiel zu unternehmen und offenbar ist es endlich so weit:

Tweet-Übersetzung: Heute haben wir über 50.000 Accounts in Warzone gebannt. Noch wichtiger: Wir hören euch und arbeiten hart hinter den Kulissen. Wir haben bald mehr Infos für euch.

Was bedeutet das? Mit den 50.000 Accounts sind ziemlich sicher Cheater-Accounts gemeint. Immer mal wieder teilen die Entwickler Zahlen von gebannten Cheat-Accounts auf diesem Weg. Da Raven Software in diesem Zusammenhang von der Arbeit hinter den Kulissen spricht, liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um ein neues Anti-Cheat-System handelt.

Wie sicher ist das? Die Entwickler könnten zwar auch etwas anderes damit meinen. So wurde grade erst die Season 5 um einen Tag verschoben, was sicher auch zu ordentlich Arbeit führt. Doch einer der bekanntesten Leaker aus dem CoD-Umfeld, Tom Henderson (früher LongSensation), bestätigt auf Twitter das, was viele Spieler beim Lesen der Raven-Nachricht dachten:

Tweet-Übersetzung: Ein neues Anti-Cheat-System für das nächste Call of Duty ist seit einem Jahr in Entwicklung. Dasselbe System wird in Warzone implementiert.

Henderson genießt viel Vertrauen und seine „Vorhersagen“ treffen oft ins Schwarze. So hat er Warzone schon vor dem Release von Modern Warfare korrekt geleakt – als Battle Royale mit Free-to-Play-Modell.

Wie sehen die Reaktionen der Spieler aus? Skeptisch. Es gibt verhältnismäßig wenig positive Reaktionen dazu. Kaum ein Kommentator freut sich übermäßig über die Ansage von Henderson und Raven Software. So schreibt @Samurai2k auf Twitter: „Endlich könnte ein Anti-Cheat implementiert werden. Massives W!“, doch ansonsten fragen die Kommentatoren eher nach einem Datum für die Einführung.

Aufgrund des Tweets glauben einige Spieler nämlich, dass das neue System erst mit dem Release des nächsten Call of Duty in Warzone kommt – was durchaus sinnig ist. Das kommt gar nicht gut an. @lordfaximus auf Twitter: „Das Spiel brauch es JETZT – nicht im Oktober oder im November. Es ist unspielbar im Moment. Bin nach der Bann-Welle ins Spiel gegangen und 3/3 Matches hatten Hacker.“

Der Ball ist jetzt bei den Entwicklern und es liegt an ihnen, etwas aus der Chance zu machen. Die Spieler werden die nächsten Schritte jedoch genaustens im Auge behalten.

Ein besseres Anti-Cheat-System könnte ein Gamechanger für Warzone sein. Das Battle Royale macht so viel richtig, spielt sich super und gehört zu den besten Titeln im Genre. Doch die vielen Berichte über Begegnungen mit Cheatern von Spielern und großen Content Creators trüben schon lange die Stimmung der aktiven Community.

