CoD Warzone: Irres Sturmgewehr-Setup verpasst eurer Waffe einen Wallhack

Am 12. August geht die Season 5 von Call of Duty an den Start und bringt eine weitere Art legalen „Wallhack“ ins Spiel. Erstmals bekommt Warzone seine eigenen Perks und mit „Combat Scout“ könnt ihr Feinde auch durch Wände sehen, wenn ihr sie vorher mit einer Kugel erwischt habt. Der zweite neue Perk „Tempered“ verbessert eure Panzerplatten-Logistik.

Diese Unterlauf-Granatenwerfer findet ihr übrigens an allen Sturmgewehren aus Modern Warfare außer bei der AS VAL.

Ob die Funktionsweise der Aufklärungs-Granaten so gewollt ist, lässt sich aber bezweifeln. Eigentlich brauchen die sogenannten „Snapshot-Grananten“ beim Hochgehen eine Sichtlinie zum Feind. Im Video ist aber gut zu sehen, wie weit Texugo von einer Sichtlinie entfernt ist. Er hätte die Granate eigentlich rechts in das Zimmer feuern müssen, um die Wirkung der Granate zu triggern. Tatsächlich funktionierte das aber auch vom Flur aus. Es ist gut möglich, dass das ein Fehler im Spiel ist. Ein Hinweis der Entwickler auf den Fehler lässt sich aktuell aber nicht finden.

In einer Runde Battle Royale auf Verdansk im Solo-Modus rennt Texugo mit einem Einsatzschild über die Map und aktiviert eine Aufklärungsdrohne. In einem der sowjetischen Wohnblocks entdeckt er durch die Aufklärung einen auffällig ruhigen, roten Punkt – einen Camper kurz vor der Schlachtung.

Durch den umfangreichen Waffenschmied von Call of Duty: Warzone könnt ihr die Schießeisen im Spiel besser an euren Spielstil anpassen.

