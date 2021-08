Die neue Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War rückt näher und startet voraussichtlich nächste Woche Dienstag (10. August). Was euch in Season 5 2021 erwarten könnte, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was steht mit Season 5 an? Eine neue Season heißt bei Call of Duty: Neuer kostenloser Content, frischer Wind und einen prallgefüllten Battle Pass zum Freispielen. Cold War und Warzone gehen voraussichtlich schon nächste Woche (Dienstag, 10. August) in die 5. gemeinsame Season und wollen euch Spieler mit den Neuerungen bei Laune halten.

Viele Infos gibt es bisher noch nicht – ein paar Leaks und Gerüchte. CoD ist sehr sparsam mit Infos, bevor die große Roadmap der neuen Season online geht. Damit ihr trotzdem schon einen Einblick bekommt, was euch in Season 5 erwartet, findet ihr hier auf MeinMMO eine Zusammenstellung der Fakten, Leaks und Gerüchte.

Bedenkt jedoch, dass es sich bei den meisten Infos hier im Artikel um unbestätigte Informationen handelt. Behandelt die Infos mit einer gewissen Skepsis. Sobald es neue und/oder offizielle Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend und geben euch oben im Text einen Hinweis, was es Neues gibt.

Warzone / Cold War: Season 5 Infos zum Update

Wann startet die Season 5? Die neue Season 5 startet wahrscheinlich am Dienstag, dem 10. August, um 6 Uhr unserer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt endet der aktuelle Battle Pass von Season 4 und in den letzten Seasons war das auch immer gleich der Startschuss für den neuen Content-Zyklus. Was ist mit einem Pre-Load? Die letzten Seasons boten immer einen Pre-Load an, jedoch kann nicht jeder Spieler davon profitieren. Die Bereitstellung der Pre-Loads ist eher unregelmäßig. Wie groß werden die Updates? Es wird wieder größere Updates geben. Sobald die Entwickler mehr Infos über die Updates ausgeben, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Trailer von Season 5 – Cold War & Warzone

Zur Einstimmung brachte Entwickler Treyarch bereits einen kleinen Teaser auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ein richtiger Trailer mit Content-Ausblick kommt erfahrungsgemäß erst kurz vor dem Release.

Battle Pass in Season 5

Was bringt der Battle Pass? Es wird wieder einen Battle Pass mit 100 Stufen für 1.000 CoD-Points geben.

Es gibt einen kostenlosen Pfad im Battle Pass, auf den alle Spieler Zugriff haben. Im Tausch gegen Punkte und Spielzeit könnt ihr euch ein paar Items aus dem Pass kostenlos freispielen. Wenn ihr schon vorher wisst, dass ihr in Season 5 mehr in CoD unterwegs seid, dann lohnt sich der Premium-Pass. Der bietet euch mehr als 100 Items zum Freispielen über die ganze Season.

Insgesamt könnt ihr in drei CoDs Fortschritte für den Pass sammeln: CoD MW, Cold War und Warzone teilen sich den Battle Pass. Die Inhalte sind aber nur für Warzone und Cold War.

Warzone & Cold War Battle Pass Season 5 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €)

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

Operator-Skin direkt beim Kauf

2 neue Waffen zum Freischalten

Waffen-Blaupausen

1.300 CoD-Points insgesamt, ihr könnt also „Gewinn“ machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Sobald der Content des kompletten Battle Pass bekannt ist, findet ihr auf MeinMMO einen Artikel dazu.

Wer ist Posterboy / Postergirl der Season 5? Seit dem Start von Cold War sind immer Bösewichte die Vorzeige-Operator der Seasons gewesen und auch dieses Mal kommt wohl wieder ein Scherge des Fieslings „Perseus“ ins Spiel. Leaker zeigten bereits ein Bild von Kitsune:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Cold War & Warzone – Waffen & Content in Season 5

Welche Waffen könnten in Season 5 kommen? In den letzten Monaten fanden Dataminer immer wieder Waffen, die am Ende nicht ins Spiel kamen und sich als Platzhalter herausstellten. Dieses Season ist das anders und es gibt nur wenig Hinweise auf die Waffen in Season 5. Nur eine Waffe scheint bereits sicher, da das Schießeisen auf dem geleakten Bild von Season 5 zu sehen ist: TEC-9.

Bonus – Möglicher Content für Modern Warfare & Warzone: Als kleines Extra könnte CoD MW noch einmal mit einem kleinen Content-Update glänzen. Ein kaufbares Bundle mit dem beliebten Operator Soap ist aufgetaucht und als Waffenbauplan gibt es in dem Bundle einen Skin der Waffe CX-9.

Die Maschinenpistole ist bisher nicht komplett im Spiel und nur Teil des Survival-Modus von Modern Warfare. Ähnlich wie die Sykov-Pistole kurz vor dem Ende der Season 2, könnte CoD MW die neue Waffe demnächst plötzlich und zusammen mit dem Operator bringen. Das Bundle findet ihr mit dem CoD Tracker (via cod.tracker.gg).

Allerdings warten Spieler jetzt schon eine Weile auf den Release und es ist unklar, wann und ob der Content kommt.

Cold War in Season 5

Durch die Leaks rund um Kitsune und einen Story-Wink Richtung Japan wird vermutet, dass Season 5 ein japanisches Thema bekommt. Battlepass-Items und neue Cosmetics und Teile des Contents könnten an das Land der aufgehenden angelehnt sein.

Spieler hoffen deswegen auf eine Rückkehr der Map „Castle“ aus CoD 5: World at War (aus 2008). Allerdings gibt es dazu aktuell keine Belege.

Immer wieder taucht außerdem die Map „Summit“ in den Leaks auf. Die klassische Karte war Teil von Black Ops 1 und Black Ops 4 und könnte in Season 5 auch zu Cold War kommen. Zum Reveal von Cold War 2021 war die Map sogar Teil eines großen Rätsels. Die Daten-Spur zur Map ist jedoch schon aus der Zeit vor Season 4. Damals vermuteten Leaker, dass Summit in Season 5 kommen könnte.

Weitere Hinweise deuten auf Slums, Plaza und Yemen als mögliche Maps für einen Rework.

Warzone in Season 5

Zur Warzone gibt es derzeit nichts Konkretes – außer kleine Hinweise auf das neue Call of Duty 2021. Wie im letzten Jahr Cold War soll wohl auch das neue CoD in Warzone vorgestellt werden. Der verlässliche Leaker Tom Henderson, der die Warzone als Free-2-Play-Titel für CoD MW korrekt voraussagte, erklärte schon im Februar:

Tweet-Übersetzung: „Call of Duty 2021 wird zur Mitte des Jahres vorgestellt und wieder über Warzone enthüllt. […] die beste Vermutung ist wohl der August, ähnlich wie bei Cold War.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Cold War wurde am 26. August in einem großen und spielbaren Live-Event in Warzone vorgestellt. Leaks zeigten in dem Zusammenhang bereits einen Panzerzug oder mögliche Flugzeuge. Doch die Daten-Schnipsel lassen keinen nachhaltigen Zusammenhang erkennen – derzeit gibt es viele Vermutungen, aber nur wenig konkrete, sichere Infos.

Call of Duty geht in die nächste Runde und möchte seine Spieler mit Season 5 erneut zu dem ein oder anderen Stündchen im Spiel überreden. Sollte tatsächlich wieder ein Reveal-Event für das nächste CoD 2021 in Warzone starten, dann solltet ihr euch den Termin im Kalender festhalten. Das „Cold War“-Event im letzten Jahr war einmalig und eine besondere Erfahrung.

Die neusten Infos zum Spiel findet ihr bis dahin wie immer auf MeinMMO.