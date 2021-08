Call of Duty: Warzone hat einen neuen Weltrekord. Der Profi-Spieler Aydan „Aydan“ Conrad wollte es wieder wissen und hat den Kill-Rekord von Solo vs. Trio erneut gebrochen. Dieses Mal kam er auf 61 Kills und nutzte dabei die MP PP19 Bizon, die vor ein paar Monaten noch eine der schlechtesten Waffen war.

Was war da los? Das Battle Royale Call of Duty: Warzone ist ein knallharter PvP-Shooter und wenn ihr viel Zeit in dem Spiel verbringt, könnt ihr richtig gut darin werden. Die großen Content Creator beweisen diesen Fakt immer wieder mit wilden Gameplay-Videos und heftigen Kill-Rekorden.

Der Streamer und Profi-Spieler Aydan hat mal wieder einen Rekord ausgepackt und seine eigene Bestmarke um 9 Kills erhöht. Bei einem Match Solo vs. Trios, bei dem Aydan allein gegen 3er Teams antritt, standen am Ende 61 Kills auf seinem Konto. Besonders seine Zweitwaffe ist interessant: Aydan nahm die PP19 Bizon aus CoD MW, die lange Zeit als schlechteste Waffe im Spiel galt.

Bizon rockt den Weltrekord mit Hüftfeuer-Setup

Wie hat er das gemacht? Wie so oft bei Warzone-Rekorden ist es eine gute Mischung aus Skill und Glück.

Der Streamer erklärt, dass er in letzter Zeit oft in „Bot-Lobby“ gekommen ist. Das sind Matches, in denen ein Großteil der Spieler eher als „schlecht“ einzustufen sind. Das durchschnittliche Kills/Tode-Verhältnis liegt dabei sehr niedrig. Das Match-Making in Warzone mischt immer wieder starke mit schwachen Spielern und selten ist eine Bot-Lobby nur mit „Bots“ gefüllt.

Ein gefundenes Fressen für Aydan, der mit seiner Krig 6 und einer Hüftfeuer-Bizon durch Verdansk randaliert. Der Streamer spielt aktuell so gut, dass er im 1vs1 kaum zu schlagen ist. Sein Gameplay ist beeindruckend und zeigt auch Situationen, in denen seine Gegner im Vorteil sind, aber Aydan durch seinen Skill an der Waffe das Duell meistert.

Aydan zeigt das Match in einem Zusammenschnitt auf YouTube, den wir euch hier einbinden:

Welche Setups hat Aydan genutzt? Der Streamer setzt bei seiner Primärwaffe auf die sehr stabile Krig 6. Mit dem Sturmgewehr könnt ihr aktuell nichts falsch machen – es ist stabil und sorgt für ordentlich Schaden.

CoD Warzone: Krig 6 Setup von Aydan

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 15″ CMV, Militär

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 60-Schuss

Spannender ist seine Wahl bei der Zweitwaffe – Aydan nutzt die PP19 Bizon mit einem Hüftfeuer-Setup. Die Bizon ist eine Maschinenpistole aus CoD MW und glänzt mit einem großen Magazin, doch das war’s dann eigentlich auch. Lange Zeit fragten sich Spieler „Warum ist diese Waffe überhaupt im Spiel“ und möglicherweise hat Aydan jetzt eine Antwort darauf gefunden: Spielt die Bizon mit Hüftfeuer.

CoD Warzone: Bizon Setup mit Hüftfeuer von Aydan

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: 8,7″ polygonal

Laser: 5mW-Laser

Schaft: Kein Schaft

Griff: Gemustertes Griffband

Im Video zeigt Aydan, wie stabil die Bizon im Hüftfeuer bleibt, selbst ohne ins Visier gehen zu müssen. Durch die gesparte Zeit ins Visier habt ihr einen Vorteil gegen die meisten anderen Nahkampf-Waffen – dazu kommt das riesige Standard-Magazin der Bizon, das schon ohne Aufsatz 64 Kugeln bietet.

Ob die Bizon zu den besten MP’s in Warzone gehört, lässt sich aktuell noch bezweifeln. Doch Aydan beweist, dass die Bizon Stärken besitzt und wir sie bisher wohl nur missverstanden haben.

Kill-Rekorde in Warzone sind beeindruckend, auch wenn die Spieler Glück bei ihrer Lobby haben müssen. Die Präzision und Gelassenheit, mit der Aydan vorgeht, zeigen sein monatelanges Training und seine Konditionierung. Jede Ecke der Map ist bekannt, der Schaden der Waffen wird meist perfekt eingeschätzt.

Allein kann man gegen solch eine „Naturgewalt“ an Skill kaum bestehen, nur im Team habt ihr eine Chance. Doch manchmal helfen auch die besten Team-Mitglieder nicht – wenn in Warzone mal wieder der Super-Cheat unterwegs ist.