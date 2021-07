Spieler von CoD Warzone sind verblüfft, wie viel besser der Waffenschmied in CoD Mobile ist

In CoD Warzone gibt es ein Feature namens Waffenschmied (Gunsmith), mit dem ihr eure Guns anpassen könnt. Doch die Variante, die CoD Mobile bietet, ist laut einigen Spielern viel besser als die von Warzone.

Was ist der Waffenschmied? Das Feature Gunsmith ist ein Menü, in dem ihr die Waffen in CoD-Spielen umbauen und aufrüsten könnt. Dabei sind ziemlich radikale Anpassungen möglich, indem ihr unter anderem den Rückstoß einer Waffe fast neutralisiert oder besonders effektive Zielvorrichtungen anbringt. Spieler verbringen viele Stunden damit, die optimalen Kombinationen zu kreieren und wahre Killer-Builds zu basteln.

Doch zur Verblüffung eines bekannten Streamers hat ausgerechnet Warzone die schlechteste Version des Waffenschmieds.

Das macht der CoD-Mobile-Gunsmith besser

Was sind die Unterschiede zwischen den Gunsmiths? Der bekannte CoD-Experte JGOD ist dafür berühmt, sich tief in die Daten von Warzone zu wühlen und ideale Builds zu basteln. Daher staunte er nicht schlecht, als er mal in CoD Mobile reinschnupperte und im Waffenschmied der Mobile-Version detaillierte Stats für jede Anpassung entdeckte.

Denn in der Mobile-Version stehen exakte Zahlenwerte bei jedem Upgrade, wie „-14,4 Prozent vertikalen Rückstoß“ oder „-3,0 Prozent „Geschwindigkeit“. In Warzone hingegen findet man keine konkreten Zahlen, nur einen groben Graphen, der anzeigt, wie sich das Upgrade auswirkt.

Spieler wollen den Gunsmith von Mobile: Dabei wäre es für viele Spieler so viel besser, wenn der Waffenschmied in Warzone ähnlich detailliert ist, wie in der Mobile-Version. So schreiben einige User auf Twitter:

Judy: „Es ist schön, die detaillierten Statistiken für jedes Upgrade direkt im Spiel zu sehen. Es hat für mich nie Sinn ergeben, nur ein Balkendiagramm ohne tatsächliche Statistiken zu sehen, das war dann nur ein Ratespiel.“

Daniel: „Sogar Cold War macht etwas Ähnliches. Ich verstehe, dass es andere Prioritäten gibt, aber es wäre schön, wenn sie das irgendwann auch für Warzone machen würden. Das wäre eine große Verbesserung der Lebensqualität.“

Bruno: „CoD Mobile ist alles, was wir wollen, außer, dass es nicht auf PC oder Konsole erscheint. Das ist tragisch.“

Laut den Fans ist dieses Feature aus der Mobile-Version sowie dem aktuellen Call of Duty: Black Ops – Cold War so viel besser als das rudimentärer Diagramm-System in Warzone. Es bleibt also zu hoffen, dass die Entwickler sich erbarmen und das Feature von Mobile und Cold War bald auf Warzone übertragen. Dann wird das Bauen von geheimen Super-Waffen endlich einfacher.