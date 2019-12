19 geheime Waffen in CoD Modern Warfare und wie ihr sie baut

Eigentlich bietet euch Call of Duty: Modern Warfare 41 Waffen, die ihr standardmäßig freischalten und ausrüsten könnt. Mit ein wenig Tüftelei lassen sich jedoch 19 ganz neue Waffen zusammenbauen.

Was sind das für „geheime“ Waffen? Bei den geheimen Waffen handelt es sich um umgebaute Varianten bereits bestehender Waffen. Waffen lassen sich bereits durch Blaupausen zu einzigartigen Varianten machen. Ihr könnt sie jedoch auch zu völlig neuen Waffen umbauen.

Das Gunsmith-Feature (Waffenschmied) von Modern Warfare erlaubt es euch, fast alle Bauteile der Waffen auszutauschen.

So könnt ihr Waffen zusammenbauen, die es in Modern Warfare eigentlich gar nicht gibt, die aber in der Realität teilweise auf die gleiche Weise aus den Standard-Modellen abgeleitet werden.

Update: Dieser Artikel erschien erstmals am 24. November 2019 und wurde am 23. Dezember um das G36 erweitert.

Die geheimen Waffen von Modern Warfare

So werden die Waffen gebaut: Über das Gunsmith-Feature könnt ihr verschiedene Aufsätze für die Waffen wählen und sie damit umbauen. Dafür müsst ihr jedoch oft erst bestimmte Level mit der Waffe erreichen.

Die Waffen levelt ihr, indem ihr sie einfach in den diversen Multiplayer-Modi oder im Coop einsetzt. Ihr benötigt für die Waffen nur die von uns genannten Aufsätze. Alle anderen sind frei wählbar.

Eine Auflistung einiger Waffen samt Aufsätzen auf Englisch findet ihr auf reddit vom Nutzer HeyoItsMrMayo. Die meisten hier verwendeten Bilder der Waffen stammen von ihm.

G36 (Sturmgewehr)

Was ist das für eine Waffe? Das G36 ist das Standard-Gewehr der deutschen Bundeswehr und aktuell die Waffe, die der M4A1 den Rang als stärkste Waffe in ihrer Gattung ablaufen könnte. In Modern Warfare ist das G36 allerdings als LMG klassifiziert, da es sich aus der Battle-Pass-Waffe Holger-26 ableitet.

So baut ihr es:

Ausgangs-Waffe: Holger-26

Magazin: 30-Schuss-Magazin

Visier: Solozero K398 4,0x Integral

G36K (kurz)

Was ist das für eine Waffe? Das G36K tauscht im Vergleich zum normalen G36 und dem Holger-26 ein wenig Reichweite und Schaden für Mobilität und Genauigkeit ein. Es lohnt sich für eher schnellere Spielstile.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: Holger-26

Lauf: XRK Ultraleicht

Visier: FSS Integral Reflex

Munition: 30-Schuss-Munition

G36C (compact)

Was ist das für eine Waffe? Das G36C ist die mobilste Variante des G36 und tauscht noch mehr Präzision, Reichweite und sogar ein wenig Kontrolle gegen Mobilität. Sie ist eher im Umfeld der MPs zu suchen, bietet etwas weniger Mobilität als etwa die MP7 im Run&Gun-Build, dafür etwas mehr Schaden und Reichweite.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: Holger-26

Lauf: FTAC 8,98“ Spitfire

Schaft: FSS Infanterie

Munition: 30-Schuss-Magazin

Gaz‘ modifiziertes G36C

Was ist das für eine Waffe? Gaz‘ modifiziertes G36C ist im Prinzip identisch mit dem G36C. Es hat lediglich noch einen Visier-Aufsatz, auf den viele starke Spieler ohnehin verzichten. Das Besondere ist, dass der Operator Gaz in alten Modern-Warfare-Teilen diese Waffe als Signatur-Waffe genutzt hat.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: Holger-26

Visier: APX5 Holovisier

Lauf: FTAC 8,98“ Spitfire

Schaft: FSS Infanterie

Munition: 30-Schuss-Magazin

Colt 9mm Maschinenpistole (SMG)

Was ist das für eine Waffe? Die Colt 9mm SMG ist die MP-Variante des M4-Sturmgewehrs. Es hat eine schnellere Feuerrate als die M4, teilt dafür aber weniger Schaden aus und hat eine geringere Reichweite. Sie ist jedoch vergleichbar stark wie andere MPs.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: M4A1

Lauf: 11,5“ Kommando

Schaft: FORGE TAC Nahkampfvisier

Munition: 9mm Parabellum 32 Schuss Magazin

Beowulf AR 15.50

Was ist das für eine Waffe? Das AR 15.50 ist eine etwas schwerere Variante des M4, das langsamer aber dafür mit stärkerer Munition schießt. Es wird häufig als Jagdgewehr eingesetzt. Ihr könnt Gegner so auch auf weitere Distanzen mit weniger Schuss erledigen.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: M4A1

Lauf: Corvus maßgefertigte Meisterschütze

Schaft: Singuard Arms Eindringling

Munition: .458-SOCOM 10 Schuss Magazin

M16

Was ist da für eine Waffe? Die M16 ist ähnlich wie das AR 15.50 langsamer und schwerer als das M4. Ihre Besonderheit ist ein Feuerstoß-Modus.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: M4A1

Lauf: M16 Grenadier

Schaft: M-16 Körperschaft

Extra: Salve

Anmerkung: In dieser Konfiguration ist die M16 nahezu nutzlos. Fügt ihr jedoch noch die .458-SOCOM-Munition hinzu, bekommt ihr einen Salven-Modus, der in Modern Warfare garantiert tötet, wenn 3 Schüsse den Körper oder 2 den Kopf treffen.

MCX SBR Rattler („Honey Badger“)

Was ist das für eine Waffe? Die MCX SBR entspricht in etwa der Waffe, die Fans der Reihe schon aus Call of Duty: Ghosts als „Honey Badger“ kennen dürften. Es handelt sich dabei um eine standardmäßig schallgedämpfte Maschinenpistole.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: M13

Lauf: Tempus Zyklon

Schaft: FFS Nahkampf-Schaft

Munition: .300-Blackout 30 Schuss Magazin

RPK

Was ist das für eine Waffe? Die RPK ist die LMG-Version der AK-47. Als solche ist sie eine Art „leichtes“ leichtes Maschinengewehr, ist allgemein stärker als die AK-47 und etwas schneller in der Handhabung als die meisten LMGs. Sie eignet sich perfekt für das Halten von Positionen und macht sogar der PKM Konkurrenz.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: AK-47

Lauf: 23“ RPK Lauf

Schaft: Feld-LMG-Schaft

Munition: 75-Schuss Trommelmagazin

Unterlauf: Zweibein

AK-74u

Was ist das für eine Waffe? Die AK-74u ist die MP-Version der AK-47. Sie ist leichter, feuert schneller, ist aber sonst in fast allen Bereichen schlechter als das Sturmgewehr. Sie feuert weniger weit, teilt weniger Schaden aus und ist bereits auf mittlere Distanz sehr ungenau.

So baut ihr sie

Ausgangs-Waffe: AK-47

Lauf: Kompakter 8,1“-Lauf

Schaft: Basisschaft

Munition: 5,45x39mm 30 Schuss Magazin

AK-12

Was ist das für eine Waffe? Die AK-12 ist quasi die moderne Variante der AK-74, die wiederum eine Weiterentwicklung der AK-47 mit neuer Munition darstellt. Die AK-12 ist im Vergleich zur AK-47 genauer und hat eine höhere Schussfrequenz bei grob gleicher Reichweite.

So baut ihr sie

Ausgangs-Waffe: AK-47

Lauf: Speznas-Elite

Schaft: FORGE TAC ultraleicht

Munition: 5,45x39mm 30 Schuss Magazin

RPD

Was ist das für eine Waffe? Die RPD ist der Vorgänger der RPK und ebenfalls ein leichtes MG. Anders als die RPK könnt ihr jedoch durch den anderen Lauf nicht auf einen Unterlauf-Aufsatz zugreifen, was die RPD ein wenig unflexibler macht.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: AK-47

Lauf: 23“ Romanian

Schaft: Feld-LMG-Schaft

Munition: 75-Schuss Trommelmagazin

Steyr AUG

Was ist das für eine Waffe? Die Steyr AUG ist im Grunde genommen die Grundversion der im Spiel befindlichen AUG. Die AUG leitet sich als MP-Version des Sturmgewehrs Steyr AUG ab, ist in Modern Warfare jedoch auch in allen belangen besser. Die Steyr AUG kann lediglich auf größere Distanzen noch mit weniger Schüssen töten, unterliegt aktuell aber einigen Berechnungs-Bugs.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: AUG

Lauf: 622mm Langer Lauf

Visier: Integriertes 3,0x-Visier

Munition: 5,56-NATO 30 Schuss Magazin

MP5/10

Was ist das für eine Waffe? Die MP5/10 ersetzt die Standard-Munition der MP5 durch 10mm-Patronen, was sie etwas langsamer und schwerer in der Handhabung macht, dafür ihre Reichweite und ihren Schaden besonders auf Distanz verbessert.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: MP5

Munition: 10mm 30 Schuss Auto-Magazin

MP5 Unterschall

Was ist das für eine Waffe? Hierbei handelt es sich erneut um eine Variante der MP5, die mit Unterschall-Munition bestückt ist. Sie bietet den Vorteil, dass ihr unbemerkt vorgehen könnt und keine Spuren beim Schießen hinterlasst. Im Gegenzug ist die effektive Reichweite gemindert.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: MP5

Lauf: Schalldämpfer (integr., Unterschall)

MP5K

Was ist das für eine Waffe? Das „K“ in MP5K steht für „kurz“. Es handelt sich also um eine verkürzte, kompaktere Version der MP5, die im echten Leben oft in Aktenkoffern eingebaut war, um sie als versteckte Waffe einzusetzen. In Modern Warfare ist sie leiser, jedoch auch vom Schaden her schwächer als die MP5. Dafür bewegt ihr euch mit ihr deutlich schneller – Sie eignet sich für einen „Gun and Run“-Spielstil.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: MP5

Lauf: FFS Mini

Schaft: FTAC klappbar

Mündung: Taktischer Schalldämpfer

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

L86 LSW

Was ist das für eine Waffe? Das L86 LSW („Light Support Weapon“) ist im Prinzip eine „richtige“ MG-Version des SAR-87, das in seiner Standard-Variante eher einem Sturmgewehr gleicht. Es bringt eine höhere Schusskapazität und Reichweite mit, verzichtet dafür aber auf Mobilität.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: SAR-87 (SA87)

Lauf: SAR-87 25,4“ Fabrik

Schaft: FFS SA87 Schwerer Schaft Pro

Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Zweibein

Mk14 EBR

Was ist das für eine Waffe? Das Mk14 EBR ist die etwas stärkere, genauere Variante des EBR-14. Sie ist stärker im Kampf auf hohe und mittlere Distanzen, macht Schützen aber anfällig für Angriffe auf kürzere Reichweite.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: EBR-14

Lauf: FORGE TAC Präzision 22 Zoll

Schaft: FFS Raider Chassis Pro

Munition: 20-Schuss-Magazin

Visier: Zielfernrohr (oder andere Scharfschützen-Visiere)

Unterlauf: Zweibein

Scar PDW

Was ist das für eine Waffe? Die Scar PDW ist eine leichtere Variante des schweren Sturmgewehrs FN Scar 17 und feuert eigentlich mit 5,56x45mm NATO-Munition. Diese ist jedoch für die Scar in Modern Warfare nicht verfügbar.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: FN Scar 17

Lauf: FORGE TAC Nahkampf Pro

Schaft: FTAC Klappschaft

Anmerkung: Die Scar kann mit einem Zielfernrohr, dem 20“-Lauf, dem XRK Obelisk Pro-Schaft und einem Zweibein sogar in ein Scharfschützengewehr verwandelt werden, wie es etwa aus Counter Strike bekannt ist.

Bonus: „Der Executioner“

Was ist das für eine Waffe? Beim „Executioner“ handelt es sich um eine Waffe, die Spieler noch aus Black Ops 2 unter diesem Namen kennen dürften. Es handelt sich bei ihr um einer zur Schrotflinte umfunktionierte .357.

Die Schrotflinte/Pistole ist extrem effektiv auf kurze Distanz und sticht als Nebenhand-Waffe für diesen Einsatz-Zweck sogar die besten Pistolen in Modern Warfare aus. Da es sich jedoch um eine Nebenhand-Waffe handelt, haben wir sie hier nur als Bonus aufgeführt.

So baut ihr sie:

Ausgangs-Waffe: .357 (Revolver)

Munition: Schrotschuss

Wie stark sind diese Waffen?

So nützlich sind die „geheimen Waffen“: Viele der geheimen Waffen sind einfach nur ein nettes Gimmick, um sich nicht direkt im Spiel befindliche Waffen einfach selbst zu bauen.

Dementsprechend sind einige von ihnen auch nicht unbedingt stark oder so gut, wie andere Konfigurationen sein könnten. Der YouTuber Drift0r hat einige der Waffen im Video getestet:

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie die leicht verbesserte M16, den „Executioner“ oder die RPK, die wirklich stark sind und eine solide oder sogar bessere Alternative zu bestehenden Waffen bieten.