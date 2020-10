CoD Modern Warfare versteckt einen riesigen Godzilla-Teddybären – So lockt ihr ihn raus

Was wäre Call of Duty ohne Teddybär-Easter-Eggs? Vermutlich kein „echtes“ CoD. Spieler konnten jetzt in CoD: Modern Warfare einen riesigen Zombie-Teddybären beschwören und MeinMMO zeigt euch, wie das aussieht und wie ihr das nachmacht.

Was ist das für ein Teddy? Wer an Teddybären denkt, hat Bilder von plüschigen kleinen Kuscheltieren im Kopf. Doch in Call of Duty sieht das ganz anders aus. Im neusten Easter-Egg, das Spieler in Modern Warfare fanden, beschwört ihr einen monströsen Teddy, der plötzlich aus dem Boden hervorkommt.

Das Teil ist riesig und macht laute Geräusche, die an Godzilla erinnern.

So sieht das Teddy Easter-Egg in Modern Warfare aus

Das zeigen Spieler: Der reddit-Nutzer magicman88999 hat in einem Clip festgehalten, wie der Teddy in Modern Warfare aussieht. Die riesige Gestalt mit leuchtenden Augen dreht seinen Kopf und gibt dabei Laute von sich.

Spieler schießen auf den Bären, doch es scheint ihm nichts auszumachen. Erst, als Düsenjets über ihn fliegen und ihn mit Bomben abwerfen, zieht sich der Teddy unter lautem Protest wieder in den Erdboden zurück.

So beschwört ihr den Teddy in Modern Warfare

Anleitung: Ihr wollt selbst den Teddy beschwören und vielleicht eure Freunde verblüffen, die das Easter Egg noch nicht kennen? Dann folgt einfach unserer Anleitung. Bedenkt aber, dass ihr dafür einiges an Munition benötigt.

Am besten startet ihr ein Custom-Game auf der Station-Map (Feuergefecht)

Rüstet in eurem Loadout 2 LMGs mit viel Munition aus

Begebt euch zum Hauptgebäude des Bahnhofs – das ist ein gelbes Gebäude mit rotem Dach und rauchendem Schornstein

An dem Gebäude befinden sich 6 Stein-Scheiben (oder Relikte), die es zu zerschießen gilt – Bedenkt, dass das Zerstören jeder Scheibe etwa 100 Schuss braucht. Darum sind LMGs mit viel Munition hier wichtig

Ihr findet sie am rechten Teil des Gebäudes, an der Front und am linken Teil des Gebäudes

Hinter 5 der zerschossenen Steinplatten verstecken sich Zahlen

Hinter einer Platte verbirgt sich ein Keypad, auf dem ihr Zahlen eingeben könnt

Merkt euch die Zahlen von links nach rechts am Gebäude

Geht also nach der Reihenfolge, die wir euch in unserer Grafik zeigen (ignoriert dabei die 4 – Dort verbirgt sich das Keypad)

So geht’s weiter: Habt ihr euch die Zahlen gemerkt, dann geht zum Keypad. Dort sollt ihr jetzt mit eurer Waffe auf die entsprechenden Zahlentasten schießen und die Nummern in der gemerkten Reihenfolge einschießen.

Jeweils ein Schuss auf die entsprechende Zahl genügt.

Nun erscheint der Bär: Habt ihr die letzte Zahl auf dem Keypad „eingegeben“, erscheint hinter euch der Bär. Klettert am besten auf einen Waggon, um eine gute Sicht zu erhalten.

In der Video-Anleitung von Call of Duty Fanatics auf YouTube werden euch die einzelnen Schritte auch gezeigt.

Was für Easter Eggs gibt es noch?

Wie gefallen euch solche Easter Eggs in Call of Duty? Ist das eine gelungene Abwechslung, mit dessen Fund ihr gerne bei Freunden prahlt oder lässt euch so ein Godzilla-Teddy kalt?

Mit versteckten Inhalten in Call of Duty meinen es die Entwickler wohl gerade ernst. Denn in einer versteckten U-Bahn-Station fanden Spieler jetzt einen geheimen Waffen-Bauplan. Wir zeigen euch, wo ihr suchen müsst, damit der Plan euch gehört.