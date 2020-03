CoD Warzone sagt: Kein PS Plus auf PS4 nötig, aber ich denke, wir brauchen es doch

Bei Call of Duty: Modern Warfare startet heute der Battle-Royale-Modus Warzone – auch als eigenständige Free-to-Play-Version Call of Duty: Warzone. Offiziell heißt es, dass auf der PS4 kein PS Plus zu Spielen benötigt wird. Doch es könnte sein, dass man in Deutschland doch ein aktives PlayStation-Abo für Warzone braucht – und das nicht nur aufgrund eines exklusiven Geschenks.

Was ist Warzone? Heute geht bei Call of Duty: Modern Warfare auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC der hauseigene Battle-Royale-Modus an den Start.

Warzone, so der Name des Modus, kommt dabei als Gratis-Update für alle Modern-Warfare-Besitzer und auch als eigenständige Free-to-Play-Version „Call of Duty: Warzone“ (Standalone), die nicht an das Hauptspiel gebunden ist und einzeln heruntergeladen werden kann.

Mehr Infos findet ihr hier:

Braucht man für Warzone auf der PS4 ein PS Plus Abo? Das sagen die Entwickler

Was hat es mit PS Plus und Warzone auf der PS4 auf sich? Auf der PlayStation 4 setzen zahlreiche Spiele eine PS Plus Mitgliedschaft, einen zusätzlichen kostenpflichtigen Service von Sony, für den Online-Multiplayer voraus.

Wie von offizieller Seite nun jedoch durch den Production Director von Modern Warfare, Paul Haile, mitgeteilt wurde, wird zum Spielen von Warzone kein PlayStation Plus benötigt, um es auf der PlayStation 4 zu spielen.

Seeing a lot of people asking… You don't need PS+ to play Warzone on Playstation. — Paul Haile (@Tyrael) March 10, 2020

Doch trotzdem könnte es sein, dass man ein aktives PS Plus Abonnement für Warzone benötigt – zumindest in Deutschland.

Deshalb könnte Warzone trotzdem ein PS Plus Abo benötigen – zumindest bei uns

Wird doch noch PS Plus für Warzone benötigt? Zum Spielen von Warzone braucht man offenbar kein PS Plus. Doch es kann durchaus sein, dass eine aktive Mitgliedschaft auf anderen Gründen benötigt wird – und zwar zur Altersverifizierung.

Das war beispielsweise bereits bei der Modern Warfare Beta oder bei der Battlefield 5 Beta der Fall. Auch hier wurde laut offizieller Aussage weltweit kein PS Plus benötigt. Bloß in Deutschland brauchte man es aber am Ende doch.

Bei kostenlosen Downloads wird so das Alter überprüft und sichergestellt, dass sich nicht jeder einen Titel mit der Einstufung „Ohne Jugendfreigabe“ herunterladen kann. Auch das Grundspiel Modern Warfare wird aktuell im PS Store „Ab 18“ geführt.

Sollte die Standalone-Version von Warzone die gleiche Einstufung aufweisen, kann es also durchaus sein, dass auch die Free-to-Play-Version zur Überprüfung des Alters in Deutschland PS Plus voraussetzt und man es zwar ohne PS Plus zwar theoretisch spielen, aber nicht herunterladen könnte.

Es kann aber auch sein, dass aufgrund der fehlenden Kampagne die Standalone-Fassung von Warzone anders eingestuft wird und somit dann kein PS Plus benötigt.

Was sagt Sony? Ob man nun speziell in Deutschland PS Plus für Warzone benötigt oder nicht, dürfte sich spätestens um 20:00 Uhr klären. Dann soll nämlich der Download der Standalone-Version Call of Duty: Warzone im PS Store live gehen.

Mehr dazu hier: CoD MW Warzone: Pünktlich ins Battle Royale – Alles zu Preload und Startzeit

Vielleicht gibt es aber bereits früher Klarheit. Wir haben Sony diesbezüglich nämlich um eine Stellungnahme gebeten. Bisher steht eine Antwort aber noch aus.

Ein Geschenk zum Start von Warzone auf PS4 – Dafür braucht ihr definitiv PS Plus

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Falls ihr Warzone auf der PS4 spielt, habt zur Feier des Launch-Tages ihr die Chance, euch im PS Store ein exklusives kostenloses Geschenk zu sichern – das Call of Duty: Warzone Combat Pack.

Dafür braucht ihr jedoch PS Plus (und eine PS4), denn das Pack gibt es dort nur für Mitglieder des Abo-Dienstes.

Was steckt in dem Warzone Combat Pack? Was genau dieses PS4-exklusive Paket umfasst, ist noch nicht bekannt. Sony wollte vorab keine Details verraten und meinte nur, dass es weitere Infos zum Release von Warzone geben wird.

Die Inhalte sollen jedoch noch bis zum 1. Oktober 2020 exklusiv PlayStation-exklusiv bleiben.

Freut ihr euch bereits auf den Launch von Warzone? Oder hängt es bei euch davon ab, ob man dafür PS Plus benötigt, oder nicht?