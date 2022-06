CoD Warzone: Goldene Schlüsselkarten finden und Bunker öffnen – So geht’s

In Call of Duty: Warzone gibt es auf der Map Caldera goldene Schlüsselkarten, mit denen ihr Bunker überall auf der Map öffnen könnt. MeinMMO zeigt euch, wo ihr die goldenen Schlüsselkarten findet und ob sich der Aufwand für die Bunker lohnt.

Wo finde ich die goldenen Schlüsselkarten? Es gibt keine genaue Location, wo ihr die goldenen Schlüsselkarten finden könnt.

Sie besitzen jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, in Vorratskisten in der Nähe der neuen Bunker zu spawnen. Haltet also überall danach Ausschau. Sie glänzen goldfarben und sind nicht zu übersehen.

CoD Warzone: Bunker auf Caldera

Wo befinden sich die Bunker? Die Bunker befinden sich meist am Rand der Map und sind mit einer Luke gesichert. Ihr könnt die Eingänge der Bunker öffnen, wenn ihr mit dem dazugehörigen Pad des Eingangs interagiert. Es ist egal, mit welcher Karte ihr einen Bunker öffnet, denn jede Karte passt in jeden Bunker.

Die goldenen Kreise markieren die Locations der Bunker auf der Map Caldera

Die genauen Standorte der jeweiligen Bunker haben wir euch in einem separaten Beitrag detailliert beschrieben:

Was beinhalten die Bunker? Ihr erhaltet garantiert legendäre Waffen und Ausrüstungen sowie eine Menge Cash für euren Kampf.

Lohnt sich der Aufwand? Da der Fundort der goldenen Schlüsselkarten zufallsbedingt ist, solltet ihr lieber nicht gezielt auf Karten- und Bunker-Jagd gehen.

Findet ihr jedoch zufällig eine Karte und seid in der Nähe, kann sich ein Besuch in einer der sieben Bunker auf der Caldera-Map lohnen.

Vorsicht ist jedoch geboten, da Gegner in der Nähe solcher Bunker Stellung beziehen könnten und euch so in einen Hinterhalt drängen. Seid also auf der Hut und durchkämmt zuerst das Gebiet, bevor ihr euch in den Bunker wagt.

