5 schwarze Skins in CoD Warzone, die euch Vorteile im Dunkeln bringen

In Call of Duty: Warzone erhitzt ein Skin schon länger die Gemüter – der dunkle Roze-Skin aus dem früheren Battle Pass von Season 5. Doch das Cosmetic ist nicht mehr verfügbar. MeinMMO zeigt euch 5 Skins, die ähnlich dunkel und fies sind, aber regelmäßig im Bundle-Shop zur Verfügung stehen.

Worum gehts? Die Operatorin „Roze“ gehört zu den beliebtesten Spielfiguren in Call of Duty: Warzone. Das liegt aber nicht an ihrem überragenden Charisma oder der tiefen Hintergrundstory. Die Soldatin hat eher ein paar krasse Skins, die als Pay2Win gelten. Besonders der Skin „Turm“ – der hat eine kleine optische Hitbox und ist unverschämt dunkel, sodass Spieler mit dem Skin an schattigen Orten schwer zu sehen sind.

Nun kündigten die Entwickler einen Nerf der dunklen Roze-Skins an. Die betroffenen Skins sind beinahe komplett schwarz und oft schwer zu erkennen. Doch es gibt noch ein paar andere Operator-Skins, die ähnlich schwarz sind und euch so einen Vorteil an schattigen oder dunklen Orten geben. Dazu findet ihr die Cosmetics regelmäßig im Echtgeld-Shop, im Gegensatz zum Roze-Skin der schon seit Monaten nicht mehr verfügbar ist.

MeinMMO zeigt euch die Skins, wie viel sie kosten und wie ihr rausfindet, ob ihr das Bundle zum Skin kaufen könnt.

5 Skins, die einen optischen Vorteil in Warzone liefern

Welche Skins haben einen Vorteil? Insgesamt listen wir euch hier 5 Skins auf, mit denen ihr im Dunkeln schlechter zu erkennen seid:

Standard-Skin von Nikto aus dem „Nikto Operator Bundle“

„Azrael“-Skin von Ghost aus dem „Grim Reaper“-Bundle

„Balkan Special ATU“ – Milsim-Skin aus dem „Balkan Blue Lightning Unit“-Bundle

Standard-Skin von Velikan aus dem „Velikan Operator Bundle“

„Sinister“-Skin von Charlie aus dem „Covert Operations“-Bundle

Wieso haben dunkle Skins einen Vorteil? An dunklen oder schattigen Stellen sind dunkle Skins schwerer zu erkennen. Geht man als Spieler bewusst mit einem bunten und/oder hellen Skin ins Battle Royale, hat man dadurch meist Nachteile. Andersherum haben die komplett schwarzen Skins Vorteile – wie der Roze-Skin. In dunklen Bereichen sind solche Skins dann fast unsichtbar und Spieler ohne dunklen Operator wären in einer ähnlichen Situation besser zu erkennen.

Vergleich des „Balkan Special ATU“-Skins mit dem Standard-Skin der Warzone. Quelle: YouTube

Wie finde ich die Skins im Spiel? Alle Bundles der Liste bieten auch mindestens eine Waffe. Wenn ihr über euer Waffenauswahl-Menü ein Schießeisen aussucht, könnt ihr rechts neben der Waffe ein „Shop“-Symbol sehen. Dort bekommt ihr alle Waffen-Baupläne angezeigt, die ihr aktuell kaufen könnt.

Hier in der Liste notieren wir euch je eine Waffe mit dem Namen des Skins pro Bundle, damit ihr über die Waffenauswahl schnell prüfen könnt, ob das kaufbare Bundle derzeit im Shop zur Verfügung steht. Wählt dafür das Shop-Symbol der jeweiligen Waffe und sucht nach dem Waffen-Skin.

Die Standard-Skins von Nikto und Velikan könnt ihr immer über euer Operator-Menü kaufen. Geht dazu ins Operator-Menü, wählt einen der Beiden aus und ihr bekommt das Bundle angezeigt.

Beachtet: Alle Skins in der Liste sind von Operators aus Modern Warfare. Habt ihr Zugriff auf dem Multiplayer von CoD MW, dann findet ihr alle Bundles zu jeder Zeit. Außerdem gibt es Bundles, die ihr nur über den Multiplayer von Modern Warfare kaufen könnt. Dazu zählt das „Balkan Blue Lightning Unit“-Bundle.

1. Nikto – Skin: Fixer

Was kostet das Bundle und was ist drin? Nikto kam mit Season 1 von Modern Warfare ins Spiel und das Operator-Bundle kostet 2.400 CoD-Points (ca. 20,- €). Insgesamt bekommt ihr 9 Items und die beiden Waffen-Skins bieten Leuchtspurgeschosse:

Nikto-Skin

Himmelblau – Kilo 141

Pistolen-Skin

Messer-Skin

Uhr

Visitenkarte

Emblem

Stichelei

Vollstrecker

Das komplette Nikto-Bundle in der Übersicht (via cod.tracker.gg).

2. Ghost – Skin: Azrael

Was kostet das Bundle und was ist drin? Der mysteriöse Ghost gehört zu den beliebtesten Operators im ganzen CoD-Universum und kam mit Season 2 von Modern Warfare ins Spiel. Sein „Sensenmann“-Bundle kostet 2.400 CoD-Points (ca. 20,- €) und kommt mit 9 Items. Die beiden Waffen bieten Leuchtspurgeschosse:

Ghost: Azrael-Skin

Seelenräuber – FAL

MP-Skin

Messer-Skin

Talisman

Stichelei

Visitenkarte

Emblem

Spray

Das komplette Ghost-Bundle in der Übersicht (via cod.tracker.gg).

3. Mil-Sim – Skin: Balkan Special ATU (Anti Terror Spezialeinheit Balkan)

Was kostet das Bundle und was ist drin? Das Mil-Sim-Bundle „Blauer Blitz Balkan“ war das erste Mal mit Season 4 von CoD MW im Shop. Es kostet 1.200 CoD-Points (ca. 15,- €) und bietet 5 Items:

Mil-Sim-Skin

Donnerschlag – M4A1

Helikopter-Skin

Emblem

Spray

Das komplette Mil-Sim-Bundle in der Übersicht (via cod.tracker.gg).

4. Velikan – Skin: Megalith

Was kostet das Bundle und was ist drin? Velikan kam mit Season 5 von CoD MW ins Spiel und ist wie Roze Teil der „Shadow Company“, die schwarze Kampfanzüge bevorzugt. Velikan ist allerdings etwas heller ausgestattet und gibts für 2.400 CoD-Points (ca. 20,- €). Sein Operator-Bundle bietet 10 Items:

Velikan-Skin

Trencher – Bruen Mk9

Schrotflinten-Skin

Stichelei

Fahrzeug-Hupe

Vollstrecker

ATV-Skin

Talisman

Visitenkarte

Spray

Das komplette Velikan-Bundle in der Übersicht (via cod.tracker.gg).

5. Charlie – Skin: Sinister (Finster)

Was kostet das Bundle und was ist drin? Charly mischt schon seit dem Release von CoD MW mit und räumt mit dem „Verdeckte Operationen“-Bundle auch in Warzone auf. Das Paket gibts für 1.800 CoD-Points (ca. 20,- €) und kommt mit 7 Items:

Charly-Skin

Schwindendes Licht – Kilo 141

Schrotflinten-Skin

Vollstrecker

Stichelei

Silent Night

Life in the Balance

Das komplette Charly-Bundle in der Übersicht (via cod.tracker.gg).

Jeder noch so kleine Vorteil kann in bestimmten Situationen zu einer Überlegenheit führen. Bei der Auswahl eurer Skins solltet ihr euch bewusst machen, dass dunkle Skins in vielen Situationen helfen können. Doch auch passende Tarnfarben oder einfach nur unauffällige Skins sind gut für das Battle Royale geeignet. Auch wenn es bei manchen coolen Cosmetics schwerfällt – wählt generell Skins, die euch nur wenig von der Umgebung abheben.