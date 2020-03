Im Battle Royale Call of Duty: Warzone habt ihr die Wahl zwischen vielen Waffen. Überall liegen Schießeisen herum und ihr könnt sogar eure Lieblingswaffen in den Kampf holen. Hier findet ihr die besten Waffen aus den verschiedenen Klassen mit Setups und erfahrt, warum sie so gut sind.

Woher kommen die Waffen-Infos? Um euch die besten Waffen zu liefern, fasse ich die Infos von 3 großen CoD-YouTubern zusammen mit einer Prise eigener Erfahrungen. Der Großteil der Einschätzungen kommen allerdings von:

TheXclusiveAce – Veröffentlichte schon viele Analysen zu Modern Warfare und steigt nun auch bei Warzone ein.

Inkslasher – Bringt fast täglich CoD-Videos mit Tipps, News und viel Gameplay.

Drift0r – Bekannter CoD-Streamer mit einem großen YouTube-Kanal mit fast 1,5 Millionen Abonnenten.

Jeder Spieler nimmt die Waffen anders wahr und manche passen für den Einzelnen mal besser, mal schlechter. Deshalb habe ich mir einige Infos zu den besten Waffen und Loadouts geholt und geschaut, wo sich die Vorlieben überschneiden, wie die Werte auf dem Papier aussehen und ob die Waffen auch etwas für normale Spieler sind.

Mit der richtigen Waffe seid ihr auf alles vorbereitet.

Die besten Waffen jeder Gattung und was sie in Warzone drauf haben

Welche ist die beste Warzone-Waffe? Die stärkste Waffe für die Warzone ist die Maschinenpistole AUG mit einem 5.56-Umbaukit.

Drift0r und Ace schwören auf diese Waffe. Mit der 5.56 Munition macht die AUG eine Menge Schaden und vereint dabei gutes Maschinenpistolen-Handling mit einem riesigen Magazin (bis zu 60 Schuss).

Auf kürzesten Entfernungen bringt die Schrotflinte R9-0 bessere Leistung und auf hohen Distanzen siegt die AX-50, doch alles dazwischen macht die AUG mit 5.56 Kaliber derzeit besser. Sorgt dafür, dass ihr bei den besten Landespots runterkommt, damit ihr schnell euer persönliches Loadout mit den stärksten Warzone-Waffen einsackt.

Die Custom-Loadouts sind übrigens der Grund, warum MW-Käufer einen Vorteil gegenüber den Free-to-Play-Spielern und Neueinsteigern haben. Seid ihr frisch dabei, müsst ihr erst die Waffen freischalten und dann noch die Aufsätze der Waffe. Veteranen sind da meist schon weiter.

Das sind die besten Waffen der Warzone:

Sturmgewehre – RAM-7 oder FAL

MPs – AUG

Schrotflinten – R9-0

Leichte MGs – PKM

Scharfschützengewehre – AX-50

Werfer – PILA

Die Sturmgewehre und das Maschinengewehr PKM müssen sich der AUG geschlagen geben, bringen aber trotzdem ordentlich Power. Wenn euch die AUG überhaupt nicht liegt, nehmt eine dieser Waffen. Die komplette Liste hier gilt übrigens auch für den Warzone-Modus Beutegeld.

Hier sind die besten Waffen für den normalen Multiplayer:

Das sind die besten Waffen aus jeder Waffengattung für den Multiplayer-Modus

Wieso fehlen DMRs und Pistolen? DMRs können mit den richtigen Sniper-Gewehren in Sachen Schaden und Genauigkeit nicht mithalten. Auf den verschiedenen Entfernungen ist die Konkurrenz groß, sodass der MK2 Karabiner oder die Kar98k sich nicht durchsetzen können.

Das gilt ebenfalls für die Pistolen. Wenn ihr allerdings Fans von bestimmten Waffen seid, benutzt ruhig eure Lieblings-Knarren. Doch oft habt ihr dann einen Nachteil, wenn es in den Kampf mit einem guten Spieler geht, der eine der besten Waffen verwendet.

Hier findet ihr noch mehr Tipps für die Warzone:

Tipps, die euch bei CoD Warzone den entscheidenden Vorteil geben

Warzone kommt mit anderen Regeln und Anforderungen

Welche Eigenschaften sind in der Warzone wichtig? Aufgrund der großen Reichweiten im Battle Royale und der Rüstung zählen hier andere Werte, als im regulären MP.

Statt der Time-to-Kill zählt der Damage-per-Second-Wert

Reichweite geht über Mobilität

Munitions-Kapazität geht über ZV-Geschwindigkeit

Wieso DPS statt TTK? Nicht jeder Soldat, der in eurem Visier auftaucht, hat den gleichen Gesundheits-Wert. Mit den Rüstungen gehts auf 250 Gesundheit hoch, kann aber auch mal bei 200 oder 123 liegen, je nach Vorgeschichte eures Ziels. TheXclusiveAce meint daher, dass der DPS-Wert hier interessanter ist, als die TTK, da ihr nie sagen könnt, wie viel Gesundheit der aktuelle Gegner hat.

Warum geht Reichweite vor Mobilität? Häufig seid ihr in der Warzone mit größeren Entfernungen zum Gegner konfrontiert und Reichweite hilft, gute Treffer zu landen. Hier solltet ihr ein wenig auf die Balance achten. Einige Aufsätze für besseres Zielen verringern eure Bewegungs-Geschwindigkeit und ihr könnt dann schwieriger vor dem radioaktiven Gas flüchten, wenn das Spielfeld kleiner wird. Generell bringt hier jedoch eine höhere Reichweite ein besseres Ergebnis.

Wieso mehr Munition statt schnelleres Zielen? Auf kürzeren Entfernungen bringen euch gute ZV-Werte einen kleinen Vorteil. Doch die Sekundenbruchteile fallen nicht mehr so schwer ins Gewicht, da die TTK aufgrund des Rüstungs-Wertes ordentlich hochgeht. Mit viel Munition könnt habt ihr immer genug Schaden im Anschlag, um eure Feinde KO zu schießen und sogar noch einen zweiten Gegner zu erledigen.

RAM-7 und FAL – Die besten Sturmgewehre der Warzone

RAM-7 Warzone-Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Dämpft Schüsse und erhöht die Reichweite

Lauf: XRK Ranger Erhöhung der Reichweite

Visier: Geneigtes Hybridvisier Umstellung des Visiers verbessert Einsatzmöglichkeiten

Munition: 50-Schuss-Magazin Großes Magazin für lange Salven

Griff: Granuliertes Griffband Ruhigere Handhabung der Waffe



Was macht die RAM-7 so stark? Die Battle-Pass-Waffe aus Season 1 kommt mit einer hohen Feuerrate, guter Reichweite und passablem Handling. Die Magazin-Kapazität kann auf 50 Schuss erhöht werden und macht die RAM-7 zu einem brauchbaren Werkzeug in der Warzone.

Das Sturmgewehr gilt nicht umsonst als eine der stärksten Waffen im Spiel und nimmt diese Stärke auch mit in die Warzone. Doch sie muss sich hier der AUG geschlagen geben, die auf kurzer bis mittlerer Distanz besser funktioniert. Das ist genau der Bereich, in dem die RAM-7 sonst dominiert.

Pro Hohe Feuerrate und guter DPS-Wert

Angenehmes Handling

50-Schuss-Magazin Contra AUG bringt auf kurzer bis mittlerer Distanz bessere Leistung

Verliert auf größeren Distanzen an Effektivität

FAL Warzone-Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Dämpft Schüsse und erhöht die Reichweite

Lauf: XRK Meisterschütze Erhöhung der Reichweite

Visier: Geneigtes Hybridvisier Umstellung des Visiers verbessert Einsatzmöglichkeiten

Unterlauf: Söldner Vordergriff Einfachere Rückstoß-Kontrolle

Griff: Gummiertes Griffband Noch bessere Rückstoß-Kontrolle



Wieso kann die FAL hier mithalten? Dieses Sturmgewehr meiden viele Spieler im Multiplayer, da es nur einen Einzelschuss-Modus besitzt, im Gegensatz zu den meisten anderen Sturmgewehren. In der Warzone bringt genau das einen dicken Vorteil.

Ihr bekommt hier eine Sniper-ähnliche Waffe mit Sturmgewehr-Eigenschaften. Der Headshot-Schaden dieses Schießeisens legt Gegner in unfassbar kurzer Geschwindigkeit auf den Rücken. Dazu bedient sich die Waffe aus dem großen AR/LMG-Munitions-Pool und hat eine hervorragende Reichweite.

Allerdings müssen diese Schüsse auch sitzen und hier liegt das größte Problem der Waffe. Eine hohe Genauigkeit ist angesagt und ein guter Trigger-Finger beim Setzen der Einzelschüsse. Ansonsten kriegt ihr hier eine Waffe, bei der Gegner denken, ihr würdet cheaten – So stark sind laut TheXclusiveAce die Headshots.

Pro Hoher Headshot-Schaden

Geringer Munitions-Verbrauch dank Einzelschuss

Hervorragende Reichweite

Sniper-ähnliches Sturmgewehr Contra Nur Einzelschuss-Modus

Schwierig zu spielen

Mögliche Alternativen:

M4A1 – Allrounder mit guten, aber keinen Top-Werten

Grau 5.56 – Weniger DPS, dafür hohe Reichweite und gutes Handling

AK-47 – Sturmgewehr mit starken Werten, aber schwer zu spielen

Wie gut ist die Scar? In einigen anderen Battle Royals bildet das schwere Sturmgewehr Scar eine wichtige Stütze des Arsenals und auch in der Warzone liegt die Waffe überall herum.

Doch besonders stark ist sie nicht. Das 20-Kugel-Magazin macht es schwer, besonders gut mit der Scar zu spielen und auch in Sachen Schaden macht die Waffe keinen Spaß. Solltet ihr eine 50-Schuss-Version findet, könnt ihr die Knarre halbwegs gebrauchen. Als frühes Sturmgewehr nehmt ihr besser die M13, die ebenfalls oft zu finden ist.

AUG – Die beste Maschinenpistole (SMG) der Warzone

AUG Warzone-Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Dämpft Schüsse und erhöht die Reichweite

Lauf: 622mm Langer Lauf Erhöhung der Reichweite

Visier: Integriertes Hybridvisier Umstellung des Visiers verbessert Einsatzmöglichkeiten

Unterlauf: Kommando Vordergriff Einfachere Rückstoß-Kontrolle

Munition: 5.56 NATO 60 Schuss Trommel Umbau-Kit für viel Schaden und massig Munition



Was macht die AUG so stark? Das 5.56 Umbaukit. Ihr erhaltet so eine Waffe mit einem sehr hohen DPS-Wert, die auf kurzen bis mittleren Distanzen so gut wie alles schlägt. Bei den Spezialisten (Schrotflinten und Scharfschützen-Gewehren) kann die AUG zwar nicht mithalten, doch alles, was zwischen diesen Extremen liegt, kann diese MP meistern.

Mit dem 5.56 Umbaukit bekommt ihr hier eine MP mit Sturmgewehr-Eigenschaften, die sich aber noch spielt wie ein SMG. Hohe Mobilität für kurzer Distanzen, guter Schaden auf mittlere Reichweite und selbst auf großer Entfernung lassen sich noch vernünftige Treffer landen. Dazu könnt ihr mit einem Trommel-Magazin die Kugel-Kapazität auf 60 erhöhen.

Versucht die AUG in der Warzone, laut TheXclusiveAce und Drift0r werdet ihr es nicht bereuen.

Pro Sehr hoher DPS-Wert

Brauchbar auf allen Distanzen

Sehr große Magazin-Erweiterung Contra Wird auf kürzester und großer Reichweite von den spezialisierten Waffen geschlagen (Schrotflinte & Sniper)

Mögliche Alternativen:

MP7 – Mobiles SMG mit guten Werten

MP5 – Starke MP mit hoher Reichweite

R9-0 – Die beste Schrotflinte der Warzone

R9-0 Warzone-Setup:

Mündung: Würgebohrung Weniger Streuung

Lauf: FORGE TAC Geschütz Verringert ebenfalls die Streuung

Schaft: FTAC Nahkampf Pro Kürzere Zeit ins Visier

Griff: Gemustertes Griffband Noch schneller ins Visier

Extra: Fingerfertigkeit Schnelleres Nachladen



Wieso die R9-0 in Warzone? Diese Schrotflinte ist der Team-Killer. Der Schaden auf kurzer Reichweite erlaubt es euch, ein ganzes Team innerhalb weniger Sekunden zu zerlegen, wenn ihr nah genug rankommt.

Die R9-0 schießt Doppel-Schüsse. Es ist zwar kein Feuerstoß, ihr müsst also den Trigger auch 2 mal betätigen, doch bis zum 3. Schuss braucht die Waffe länger, als zwischen den ersten beiden. Doch schon diese beiden Kugel-Salven haben es in sich. Gegner direkt vor euch haben auf dieser Entfernung keine Chance, die R9-0 übertrifft hier alles und zerlegt die 250 Gesundheit bei Gegnern mit voller Rüstung ganz locker.

Versucht jedoch, für die Schüsse ins Visier zu kommen. So kriegt die Schrotflinte ein engeres Schrot-Streumuster. Im Multiplayer reicht es oft, die R9-0 mit Hüftfeuer zu spielen. Laut Drift0r, müsst ihr in der Warzone ins Visier, um die 2-Schuss-Kills bei Gegnern mit voller Rüstung zu landen.

Pro Hoher Schaden der 2-Schuss-Salven

Großes Magazin

Ganze Teams können überrascht erledigt werden Contra Weniger Einzelschuss-Schaden als die 725 und Modell 680

Nur auf kürzesten Reichweiten effektiv

Mögliche Alternativen:

Origin 9 – Legt Gegner zuverlässig, hat aber nicht diesen krassen 2-Schuss-Schaden der R9-0

725 – Höhere Reichweite, aber gegen Feinde mit voller Rüstung müssen beide Kugeln im Magazin treffen

PKM – Das beste leichte Maschinengewehr (LMG) der Warzone

PKM Warzone-Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Dämpft Schüsse und erhöht die Reichweite

Lauf: Verlängerter 26,9″ Lauf Erhöhung der Reichweite

Visier: Geneigtes Hybridvisier Umstellung des Visiers verbessert Einsatzmöglichkeiten

Unterlauf: Söldner Vordergriff Einfachere Rückstoß-Kontrolle

Munition: 200-Schuss-Gurt Viele Kugeln für extrem langen Beschuss



Wieso kann sich die PKM durchsetzen? Auf Grundlage der wichtigen Werte für die Warzone kommen laut TheXclusiveAce nur 2 LMGs für die besten Waffen infrage: das MG34 und die PKM. Das MG43 kommt hierbei mit dem besten DPS-Wert, jedoch gewinnt die PKM in den anderen Kategorien.

Das Handling ist angenehmer und das Magazin lässt sich auf bis zu 200 Kugel aufstocken. Die PKM gehört damit für Ace definitiv zu den besten 5 Waffen für die Warzone. Mehr aber auch nicht.

Pro Riesiges Magazin möglich

Ordentliche Handling-Werte

Ordentlicher Schaden Contra Bessere Alternativen auf allen Entfernungen

Mögliche Alternativen:

MG34 – Leistet ebenfalls gute Arbeit und verursacht mehr Schaden, als die PKM

AX-50 – Das beste Scharfschützen-Gewehr der Warzone

AX50 Warzone-Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Dämpft Schüsse und erhöht die Reichweite

Lauf: 32″ Fabrik-Lauf Erhöhung der Reichweite

Visier: Zielfernrohr (Thermal) Thermal-Visiere bieten eine gute Sichtbarkeit für Feinde ohne „Geist“

Schaft: Singuard Arms Meisterschütze Bessere Kontrolle durch geringeres Visier-Schwanken

Munition: 9-Schuss-Magazin Größeres Magazin, um Gefechte länger durchzuhalten



Warum die AX-50 vor der HDR? Beide Waffen besitzen laut TheXclusiveAce dasselbe Schadensprofil und die AX-50 kommt hier mit den besseren Werten. Sie ist mobiler und schießt schneller. Die DMRs kommen hier gar nicht erst hin.

Diese beiden Scharfschützengewehre sind die einzigen Waffen mit Reichweite, mit denen ihr mit einem gezielten Schuss den Gegner bei voller Gesundheit von 250 auf die Bretter schicken könnt.

Pro 1-Shot-KOs bei Headshots

Extreme Reichweite Contra Die Spiegelung des Visiers macht euch gut sichtbar für Feinde

Auf kurzen Entfernungen nur schwer zu gebrauchen

Mögliche Alternativen:

HDR – Langsamer, aber sonst genauso effektiv wie die AX50

Was ist mit den DMRs? Für die Warzone sind die kleineren Gewehre mit Reichweite aktuell nicht stark genug. Auf den höheren Distanzen, den Sniper-Entfernungen, duellieren sich die One-Shot-Waffen aus dem Multiplayer. Insgesamt haben wir hier 4 starke Konkurrenten:

MK2 Karabiner

Kar98k

HDR

AX50

Doch in der Warzone verlieren die DMRs die Fähigkeit, den Gegner mit einem Schuss zu legen. Bei einem Feind mit voller Rüstung schlagen nur AX50 und HDR so stark ein, dass der Gegner bei einem Headshot direkt liegt.

Deshalb finden die DMRs aktuell keine Nische, in der sie einen echten Vorteil gegenüber den anderen Waffenklassen haben.

PILA – Der beste Raketenwerfer der Warzone

Wieso genau den PILA-Raketenwerfer? Mit diesem RPG schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt auf kurzen Entfernungen einen schnellen Schuss rauslassen, um Gegner hinter Deckungen den Rest zu geben, aber auch Fahrzeuge anvisieren. Wenn ihr in einem vollen Team unterwegs seid, drückt einem Team-Mitglied einen PILA-Raketenwerfer in die Hand.

Fahrzeuge haben gegen die Geschosse des Werfers keine Chance, wenn nicht grade ein Helikopter seine Gegenmaßnahmen zündet. So könnt ihr zwischendurch schnell mal ein Team erledigen, das nur vorbeifahren wollte und auch im Endgame habt ihr eine Waffe mit starkem Umgebungs-Schaden.

Pro Kann Fahrzeuge anvisieren

Lässt sich auch ohne Ziel abfeuern Contra Lange Nachladezeit

Schlechte Mobilität

Mögliche Alternativen:

JOKR – Lässt euch Ziele anvisieren und führt zu einer heftigen Explosion

Raketenwerfer – Werfer mit hoher Mobilität, aber ohne automatische Zielerfassung

Die Warzone kann eine Menge Spaß bringen, wird aber zum Endgame hin verdammt schwer, weil nur die besten und cleversten Spieler übrig bleiben. Jeder Vorteil, jedes Detail kann hier zwischen Sieg und Niederlage entscheiden.

Glücklicherweise gibt es so einige Mechaniken, die andere Spieler vielleicht noch nicht kennen und die euch so einen Vorteil bieten: