Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was kann das Tool? Das neuste Tool in dieser Liste stellt übersichtliche Meta-Daten bereit. Die Seite wird täglich manuell aktualisiert und enthält die aktuellen Trends der Waffen-Meta.

Was kann das Tool? Das ultimative Tool in Sachen Warzone-Waffen. Die Daten auf der Seite sind komplett manuell getestet und eingegeben.

Was kann das Tool? Das Waffen-Tool erlaubt euch einen Blick auf die Nutzungs-Statistiken der Waffen in Warzone. Auch eine Einschätzung der aktuellen Meta-Fairness ist möglich .

Was kann das Tool? Das beliebte Matchmaking-Tool ist spezialisiert auf die Einordnungen eurer Matches in eine Schwierigkeit. Ihr könnt hier sehen, wie hart eure Gegner waren.

Call of Duty hat vor einiger Zeit die Standard-Einstellung in euren CoD-Accounts verändert. Ändert ihr diese Einstellung nicht, habt ihr keinen Zugriff auf eure Daten über externe Tools.Es handelt sich dabei um eine Datenschnittstelle (API). Wollt ihr nicht, dass andere Spieler eure Statistiken sehen, dann lasst die Einstellung deaktiviert. Stöbert ihr jedoch gern durch eure Stats und habt nichts dagegen, dass andere User die Zahlen auch sehen können, dann öffnet die Schnittstelle.Geht dafür auf „ callofduty.com “ und dann in eure Account-Einstellungen. Unter dem Tab „Privatsphäre und Sicherheit“ findet ihr den Punkt „Spieldaten und Datenschutz für das Profil“. Stellt hier die 3 Optionen folgendermaßen ein:– Sichtbare Anmeldung: Freunde– Gamertag auffindbar: Alle– Spieldaten: Alle

Es gibt ein paar externe Tools für Call of Duty: Warzone, die euch faszinierende Einblicke in eure Leistungen bieten, übersichtliche Meta-Listen liefern oder die Werte der Waffen komplett aufschlüsseln.

MeinMMO stellt euch die besten Tools vor, mit denen ihr in Call of Duty: Warzone eure eigenen Statistiken verfolgt, eure Waffen-Setups optimiert und neue Trends früh erkennt.

