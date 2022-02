Was ist „Kontrolle“ in CoD Warzone und welche Arten von Rückstoß gibt es?

Rückstoß ist König in Call of Duty: Warzone und über den Wert „Kontrolle“ fasst das Spiel alle Arten von Rückstoß zusammen. Doch wie funktioniert „Kontrolle“ in Warzone und welche Arten von Rückstoß gibt es? MeinMMO klärt auf.

Darum gehts:

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty Warzone bietet eine große Menge an Waffen, die sich durch unzählige Werte voneinander unterscheiden

Einer der wichtigsten Werte im Spiel: Kontrolle – sie bestimmt den Rückstoß und Waffen mit wenig Rückstoß gewinnen meist in Warzone

Der Rückstoß setzt sich jedoch aus vielen Werten zusammen, die wir hier für euch aufschlüsseln

CoD Warzone: Was ist Kontrolle?

Wie setzt sich der Rückstoß zusammen? Jede Waffen hat ein grundlegendes Rückstoß-Muster, das ihr erkennt, wenn ihr die Waffe ohne Aufsätze auf eine Wand abfeuert.

Meist gehen die Kugeln leicht in eine bestimmte Richtung, mal springen Kugeln mitten im Muster aus der Reihe. Aber von diesem Basis-Muster geht alles aus.

Das Rückstoß-Muster lässt sich durch Aufsätze verändern.

Allerdings spielt auch der Zufall manchmal eine gewisse Rolle und Eigenheiten der einzelnen Waffen beim „visuellen Rückstoß“. Die einzelnen Begriffe und Einflussfaktoren erklären wir euch:

Rückstoßmuster

Der Basis-Rückstoß, der festlegt, wie sich die Waffe beim Abfeuern bewegt, wenn ihr nicht gegensteuert.

Vertikaler Rückstoß

Der generelle Rückstoß nach oben. Die vertikalen Ausschläge einer Waffe lassen sich meist leichter kontrollieren.

Horizontaler Rückstoß

Der generelle Rückstoß zur Seite. Dieser Rückstoß ist schwerer zu kontrollieren und viele Waffen mit starken horizontalen Ausschlägen fallen in Warzone durch.

Visueller Rückstoß

Das Rückstoß-Muster bestimmt tatsächlich nur selten das tatsächliche Rückstoß-Gefühl einer Waffe. Oft sind es die Bewegungen des Visiers beim Feuern, die das Spielgefühl der Waffe bestimmen.

Durch große Visiere verstärkt sich diese Art des Rückstoßes häufig und auch das eingestellte Sichtfeld spielt eine Rolle. Einen ausführlichen Guide zum visuellen Rückstoß findet ihr hier.

Kick-Off

Viele Waffen haben beim Beginn des Dauerfeuers einen stärkeren Rückstoß, der nach wenigen Schüssen nachlässt.

Bei manchen Waffen ist es allerdings auch andersherum – bei der NZ-41 aus Vanguard verstärkt sich Rückstoß, je länger ihr den Abzug durchdrückt.

Horizontal Bounce

Diese Art des Rückstoßes ist oft sehr unangenehm und kann gute Waffen regelrecht kaputt machen.

Dann kommt es zu kleinen Rückstoß-Sprüngen mitten im Dauerfeuer, die das Fadenkreuz nach links oder rechts springen lassen – manchmal auch in beide Richtungen.

Re-Centering

Dieser Wert kommt bei Waffen mit geringer Feuerrate zum Tragen und Einzelschusswaffen.

Das Re-Centering bestimmt, wie schnell eine Waffe nach einem Schuss wieder zu dem Punkt zurückkommt, den ihr anvisiert habt.

Rückstoß-Abweichung

Das ist der sogenannte „Bloom-Effekt“. Ein Zufallswert, der eure Kugeln von dem Punkt abweichen lässt, den ihr anvisiert.

Vanguard-Waffen sollen generell keinen Bloom-Effekt in Warzone mehr haben (via ravensoftware.com). Allerdings sind ältere Waffen aus CoD MW oder Cold War weiterhin mit dem Wert ausgestattet.

Rückstoß-Bezeichnugen der Entwickler in Patch Notes

Jetzt zeigen wir euch noch die englischen Bezeichnungen der Entwickler aus den Patch Notes, die bei einer Rückstoß-Änderung bereits vorgekommen sind:

Leider sind die Angaben nicht komplett „genormt“ und manchmal stehen in unterschiedlichen Patch Notes andere Bezeichnungen für dieselben Werte.

Welche wir bereit identifiziert haben, zeigen wir euch hier:

Recoil Adjustment / Recoil Behavior

Eine Veränderung des Basis-Rückstoß-Musters.

Recoil Deviation

Das ist die Rückstoß-Abweichung, also der Bloom-Effekt.

Recoil increase, decrease / Recoil Magnitude

Ein Multiplikator für die individuelle Stärke des Rückstoßes nach jedem Schuss.

Recoil Control

Ein Multiplikator für die Reduzierung des Rückstoßes, der sich auf Aufsätzen findet.

In Warzone steckt hinter den Mechaniken oft viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Solch kleine Wissensvorsprünge können dabei helfen, die richtige Waffe für euch zu finden oder anderen Spielern einen Schritt voraus zu sein.

Ein weiterer wichtiger Waffenwert ist die Mobilität. Die haben wir euch hier näher beschrieben: Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?