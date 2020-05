Wer Call of Duty: Modern Warfare oder CoD: Warzone mit dem Controller spielt, etwa auf PS4 oder Xbox One, der kann sich über eine neue Option freuen: Die Einstellung für den toten Bereich („Deadzone“). MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Einstellung richtig nutzt, um besser zu zielen.

Was ist die „Deadzone“? Die tote Zone, oder „Deadzone“, bezeichnet bei einem Controller den Bereich zwischen Bewegung des Controllers und der tatsächlichen Übertragung im Spiel. Konkret bedeutet das:

eine kleinere Deadzone überträgt eine Bewegung früher aufs Spiel

eine größere Deadzone überträgt eine Bewegung später aufs Spiel

Bei einer größeren Deadzone müsst ihr also den Analogstick weiter bewegen, bis schließlich eine Reaktion im Spiel auftaucht. Dadurch zielt ihr präziser, was gerade durch das Crossplay zwischen PC, PS4 und Xbox One für Controller-Spieler wichtig ist.

Controller vs. Maus – Wie spielt sich CoD Modern Warfare besser?

Seit dem Update 1.20 vom 29. April 2020 könnt ihr die Deadzone in den Optionen von Modern Warfare/Warzone direkt verändern. Ihr findet die Einstellung unter Optionen → Controller → Toter Bereich.

Deadzone-Settings richtig einstellen und besser Zielen

So stellt ihr die Deadzone richtig ein: Wenn ihr die Einstellungen für den toten Bereich genau auf euch und euren Controller anpassen wollt, befolgt diese Schritte:

So stellt ihr die optimalen Deadzone-Settings ein Eigenes Spiel erstellen Erstellt ein eigenes Spiel, im besten Fall ohne Zeitbegrenzung. Spieler, die nur den Free2Play-Modus Warzone besitzen, sollten sich eine ruhige Ecke in einer Runde Beutegeld suchen Geeigneten Test-Ort suchen Sucht euch eine möglichst lotrechte Kante, an der ihr euer Fadenkreuz ausrichten könnt Sticks einstellen Stellt die Einstellungen „Horizontale“ und „Vertikale Stick-Empfindlichkeit“ auf 20 (Maximum) Deadzone einstellen Stellt den Toten Bereich auf 0,00 (Minimum) Bewegung prüfen Bewegt die Sticks und lasst sie los. Beobachtet dann euer Fadenkreuz – bewegt es sich? Deadzone justieren Wenn sich das Fadenkreuz von alleine bewegt, erhöht den toten Bereich um 0,01 Erneut prüfen und wiederholen Wiederholt dies, bis sich das Fadenkreuz nicht mehr bewegt, wenn ihr die Sticks nicht anfasst Einstellungen abschließen Habt ihr die ideale Einstellung für den toten Bereich gefunden, stellt die restlichen Einstellungen zurück auf eure Vorlieben und behaltet die für die Deadzone bei

Der CoD-Experte und YouTuber TheXclusiveAce hat zu diesem Tutorial ein Video veröffentlicht. In diesem ist auch zu sehen, was die Einstellung genau bringt und wie sie aussieht. Wir binden es hier für euch ein:

Warum ist das wichtig? Durch diese Einstellung ist es euch möglich, präziser zu zielen und zu treffen. Besonders, wenn ihr schon die besten Aufsätze für besseres Zielen nutzt und dennoch nicht trefft, könnte das an der Einstellung für die tote Zone liegen.

Benutzt ihr euren Controller häufig, kann es sein, dass die Sticks etwas „ausgeleiert“ sind. Dann reagieren sie nicht mehr so gut und die tote Zone kann sich von selbst verschieben, weswegen ihr sie mit der Option nachjustieren könnt. Allerdings können selbst neue Controller dieses Problem mitbringen, wie das Video von Ace zeigt.

Seid ihr etwa im Battle Royale noch immer unterlegen, helfen euch unsere 10 Tipps, um in Warzone den entscheidenden Vorteil zu erlangen.