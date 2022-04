CoD Warzone: Season 3 bringt euch 4 neue Waffen – Freischaltung & Eigenschaften

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Warzone geht in seine Monster-Season 3 und bringt ein heftiges Event mit riesigen „Titanen“. Glaubt man der PR, können wir alles an Feuerkraft gebrauchen, um King Kong und Godzilla von Caldera zu vertreiben.

Welche neuen Waffen gibt’s in Season 3? Ab dem 27. April läuft die Season 3 bei Call of Duty: Warzone und es gibt wieder neue Waffen für das kostenlose Battle Royale:

Mit Season 3 / 2022 kommen insgesamt 4 neue Waffen zu Call of Duty: Warzone , darunter ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole. Wie ihr die Waffen bekommt und was sie drauf haben, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to