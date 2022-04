Cheater in CoD Warzone werden jetzt nicht mehr nur gebannt – Sie werden hart gedemütigt

7 Days to Die ist ein postapokalyptisches Survival-Spiel. Wir zeigen euch im Video alles, was ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Übrigens steht die Season 3 in Warzone an und hier findet ihr alle wichtigen Infos: CoD Warzone: Alle Infos zur Monster-Season 3 / 2022 – Release, Trailer & Content

Cheater sind weiter ein Problem in Warzone und ob es irgendwann mal ein perfektes Anti-Cheat-System gibt, das Schummler direkt an der installierten Software erkennt, muss sich erst noch zeigen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind das für Funktionen? Das #TeamRICOCHET von Warzone lässt sich nicht komplett in die Karten schauen. Jede Info darüber, wie das Anti-Cheat-System arbeitet, könnte dabei helfen, die Maßnahmen zu umgehen.

Mit der Einführung der neuen Map Caldera in Call of Duty: Warzone, Ende 2021, kam auch ein neues Anti-Cheat-System ins Spiel: RICOCHET. Das war auch dringend notwendig – das kostenlose Battle Royale war geradezu verseucht.

Call of Duty: Warzone arbeitet weiter an seinem Anti-Cheat-System RICOCHET. Die Entwickler probieren neue Tools und Analyse-Techniken aus, um Schummler zu überführen. Außerdem lassen sie manche Cheater weiterspielen und ihr könnt sie dann hart demütigen.

Insert

You are going to send email to