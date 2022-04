Ihr seid nirgendwo mehr sicher in CoD Warzone – Cheater erklimmt Berg per Nahkampf

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Uns interessieren auch eure Cheater-Storys. Erinnert ihr euch vielleicht an eine witzige Begegnung oder vielleicht an einen Cheater, der sich richtig dämlich angestellt hat? Wir lesen gern eure Kommentare zum Thema.

Was sagen Spieler dazu? Die Stimmung im Thread ist gelassen. Auch wenn man den Frust und die Enttäuschung über die Cheater in Warzone förmlich spürt. Ein paar Kommentare:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cheater können viel Unsinn mit ihren Schummel-Programmen in Call of Duty: Warzone anstellen:

Eine erhöhte Position in Call of Duty: Warzone bringt euch in den meisten Gefechten ein Vorteil und schützt euch sogar vor Cheatern, wenn ihr eine gute Deckung habt. Doch mittlerweile rettet euch nicht einmal mehr der Vulkan auf Caldera – Cheater klettern den Berg einfach hoch.

Insert

You are going to send email to