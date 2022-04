Der Stim-Glitch sorgte in Call of Duty: Warzone lange für viel Aufregung und unfaire Siege. Doch aktuell braucht ihr nicht einmal schummeln, um euch mit Stims und Gas-Items einfache Siege zu sichern. Das Battle Royale gibt euch auch so genug Hilfsmittel dafür an die Hand.

Was ist das für eine Taktik? Ähnlich wie beim nervigen Stim-Glitch von Call of Duty: Warzone könnt ihr lange im tödlichen Gas überleben und so eure Gegner in den letzten Zügen eines Matches ohne Beschuss erledigen.

Nach einem halben Dutzend Auftritten des Glitches verschwand der Fehler endlich. Doch mittlerweile gibt es viele starke Möglichkeiten, um auch ohne Schummeln lange im Gas zu überleben.

Den Sieg „aussitzen“ ist eine valide Taktik

Wie funktioniert die Taktik? Überlebt ihr den Großteil des Matches und nähert euch den letzten Spielfeld-Kreisen, könnt ihr mit den richtigen Items einen lockeren Sieg einfahren.

Durch einige Items und einen Ausrüstungs-Perk lassen sich so bis zu 2 Minuten im Gas verbringen. Am Ende verrecken eure Feinde im Gas, weil kein Spielfeld mehr übrig ist und ihr besser darauf vorbereitet seid:

Gasmaske (12 Sekunden)

Haltbare Gasmaske (24 Sekunden)

2 Stims (ca. 10 Sekunden)

Munitionsbox (ca. 10 Sekunden)

Perk: Auffüllen (ca. 5 Sekunden)

Feldaufrüstung: PDS (ca. 13 Sekunden)

Wie lange kann man damit im Gas bleiben? Selbst ohne Unterstützung eines Teammitglieds, das eine weitere Munitionsbox einbringt, lässt sich ohne Stress bis zu 1 Minute im Gas verbringen.

Habt ihr dann noch eine funktionierende Kaufstation in der Nähe oder einen besonderen Ort mit viel Loot und weiteren Gas-Masken, sind auch schonmal 2 Minuten drin – wie ein fieser Clip auf TikTok zeigt (via tiktok.com).

Schafft ihr es bis ins Endgame und bereitet euch auf die Gas-Taktik vor, könnt ihr einfache Siege farmen, zieht aber auch den Hass der Gegner auf euch.

Denn auch, wenn die Taktik an sich valide und erlaubt ist – dieses „Versteckspiel“ im Gas ist gar nicht gern gesehen.

Mit der Taktik ist es theoretisch sogar möglich, pazifistische Siege im kriegerischen Battle Royale Warzone einzuheimsen.

Ohne auch nur einen Schuss abzugeben, könnt ihr alle Gegner ausstechen, weil ihr den stärksten Trumpf in der Hand haltet – Ausdauer.

Wollt ihr euch ansehen, wie sowas funktioniert, dann schaut hier vorbei: Streamer holt Sieg ohne Kill in CoD Warzone – Tarnt sich als „Aktenschrank“.

Ansonsten würde uns auch interessieren, wie ihr zu dem Thema steht.

Haltet ihr die Taktik für unfair, vielleicht sogar feige? Oder denkt ihr, dass es in Ordnung ist, solange der Shooter solche Vorgehensweisen möglich macht? Lasst uns gern ein Kommentar da.