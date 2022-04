No Man's Sky stellt das neue Update im Trailer vor. In Outlaws begegnet ihr der Schmuggelei und den gesetzlosen Piraten.

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Dass CoD Warzone Mobile kommt, scheint für die meisten schon so gut wie sicher zu sein. Und einige Spieler scheinen sich sehr darauf zu freuen, so schreibt beispielsweise noob_music_producer : „Ich werde ein Vollzeit-Mobile-Gamer, wenn sie die alten Verdansker Sachen und das knackige Gunplay auf das Handy bringen.“

Was sagen Spieler zu den Theorien? In den Kommentaren unter dem reddit-Post hoffen viele, dass Verdansk nicht nur auf Android und iOS erscheint. Sie mögen die Caldera-Map nicht und vermissen die alte Karte.

Da der Leak sich bisher ansonsten bestätigt hat, könnte also auch die Info mit Bezug zu Verdansk richtig sein. Sollte das stimmen, ist ein Release der Mobile-Fassung vor 2023 unwahrscheinlich. Auch das Artwork im oben verlinkten Tweet erinnert dabei an Verdansk.

Das spricht für CoD Warzone Mobile: Die Theorie wird durch Leaks gestützt, die Mitte März herumgingen. Dieser enthüllte CoD Warzone Mobile vor der offiziellen Ankündigung. Außerdem war in dem Leak die Rede davon, dass Verdansk in neuer Form in der Mobile-Version enthalten sein soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das erfahren wir: Der kurze Clip zeigt die entsprechende Aussage der Entwickler, dass Verdansk 2022 zu Call of Duty zurückkehren soll. Das klingt also im ersten Moment ganz einfach: Die beliebte Karte, die von zahlreichen Fans vermisst wird, soll zurückkehren. Feine Sache.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie war bei den Spielern sehr beliebt. Dann kam das große Pacific-Update und Verdansk wurde durch die neue Insel-Map Caldera ersetzt. Die hat bei Fans eher einen schweren Stand und fühlte sich wie viele nicht wie CoD an , das Spiel befand sich trotz und für manche gerade wegen des Riesen-Updates in einem katastrophalen Zustand.

Was ist das für eine Map? Verdansk war die erste Map von CoD Warzone, mit der es 2020 losging. Es gibt zwei Varianten, eine ist in unserer Zeit angesiedelt, später wurde die Map mit einem Update überarbeitet und entsprach der Zeit im Jahr 1984.

Insert

You are going to send email to