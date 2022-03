Endlich feiern Spieler ein Update von CoD Warzone mal wieder – Man musste nur alles ändern

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie kommen die Änderungen der Lebenspunkte an? Hier sind die Entwickler auf Nummer sicher gegangen. Die Anpassung wurde vorher schon in Vanguard Royale getestet und es gab sogar eine Community-Umfrage zum Thema:

Was ist mit dem Solo-Modus? Für viele positive Stimmen sorgte auch der neue Solo-Modus auf Rebirth Island. Nach dem Landen startet ein Countdown von 15 Sekunden – überlebt ihr in der Zeit, habt ihr einen freien Respawn.

Aber kein Warzone-Update ohne Probleme: Mit dem Update gab es auch einige Änderungen an den Farben auf der Map und die kann nicht jeder gutheißen. Auch hier gibt es positive Stimmen, aber der neue „Flair“ kommt nicht bei jedem an.

So schreibt „Adventurous_Ad6435“ auf reddit : „Grade durch für heute mit Zocken. Ich denke, sie haben einen tollen Job gemacht. Ein paar Features hinzugefügt wie die Redeploy Balloons und die explosiven Fässer. Außerdem haben sie ein paar Leitern eingebaut, um Feinde aus mehreren Richtungen angreifen zu können und Campen zu verhindern, was schon allein großartig ist.“

Call of Duty: Warzone brachte in der Mid-Season von Season 2 umfangreiche Änderungen ins Spiel. An allen Enden wurde geschraubt, fast alles im Spiel ist jetzt ein wenig anders. Und das kam endlich mal wieder gut bei den Spielern an.

