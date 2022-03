Als Warzone-Spieler kann ich nur neidisch gucken, was Fortnite sich schon wieder traut

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Lasst uns gern ein Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da und nehmt an unserer Umfrage im Artikel teil. Wollt ihr lieber mehr zur neuen Season in Fortnite lesen, dann schaut hier vorbei: Eine neue Methode in Season 2 macht das Gewinnen in Fortnite kinderleicht

Ich persönlich fand das Bauen in Fortnite immer sehr spannend und hatte viel Spaß daran. Es wäre für mich aber kein Grund, das Battle Royale zu wechseln. Das liegt eher an den Updates und der Abwechslung.

Fortnite startet mit einem aktuell etwas kontroversen Thema in seine Season 2 von Kapitel 3 . Beeindruckend finde ich jedoch nicht den neuen Content, sondern eher das, was gestrichen wurde.

