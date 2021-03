Fortnite: So verrückt lief das „Live”-Event zum Start der Season 6

In Fortnite hat die Season 6 mit einem ungewöhnlichen Solo-Event begonnen. Das Finale der Season 5 führte uns durch eine wilde Mission mit Agent Jones. Hier seht ihr, wie die Nullpunktkrise endete.

Das ist passiert: Heute, am 16. März, hat die Season 6 in Fortnite begonnen. Nach einem längeren Server-Down, in dem das Fortnite-Update aufgespielt wurde, können Spieler nun in die neue Season starten.

Der Start der Season 6, beziehungsweise das Ende der Season 5, läuft aber etwas anders als gewohnt. Denn wieder einmal gab es in Fortnite ein großes Event, dass den Saisonwechsel einleitete – mit dem Unterschied, dass diesmal jeder solo spielt.

Es gab also keine große Live-Umgebung. Stattdessen erleben alle Spieler das Event im Alleingang, sobald man erstmals in die Season 6 startet.

Die Premiere des Events war am 16. März 2021 um 09:00 Uhr. Hier erzählen wir euch, was in dem Event passiert ist.

Achtung! Ab hier folgen Spoiler für das Event zum Start der Season 6. Wenn ihr das Event und die Solo-Mission selbst ohne Vorwissen erleben möchtet, hört hier auf zu lesen.

So lief das Event zum Saisonstart

Im Vorhinein wurde für das Solo-Event unter anderem die “bisher aufwendigste Story-Filmsequenz” in Fortnite angekündigt. Wie die aussah, zeigte auch die Video-Premiere, die wir euch hier einbinden:

Mehrere Teaser in den vergangenen Tagen hatten gezeigt, dass der Zero-Point (oder der “Nullpunkt”) in Fortnite immer instabiler wurde – und Agent Jones das ganz und gar nicht glücklich machte. Zum Start der Season 6 erreichte die “Nullpunktkrise” dann ihren vorläufigen Höhepunkt.

Es brach ein großes Chaos aus, in dem mehrere Skins wie der Predator, das Alien, Ripley und mehr in den Krieg zogen. Agent Jones kämpfte sich durch das Chaos immer weiter auf den Nullpunkt zu – bis “Das Fundament” auftauchte. Dieser Charakter holte Jones ab, um entstehende Portale zu schließen und den Nullpunkt zu stabilisieren. An dieser Stelle startete die Solo-Mission mit Agent Jones.

Das passiert in der Solo-Mission: Auch hier nochmal der Hinweis: Es folgen Spoiler. Diese Mission können alle erleben, die zum ersten Mal in Season 6 starten.

Die Mission startet mit euch und Agent Jones. Der Agent will die Portale schließen – doch eine Realitätswelle verwandelt ihn in einen altbekannten, kleinen Licht-Schmetterling. Folglich seid ihr es nun, die sich um die Portale kümmern müssen.

Ihr seid nicht immer ihr selbst, wenn ihr die Portale schließt

Immer wieder brechen Realitätswellen durch, die euch in andere Charaktere verwandeln. Unter anderem werdet ihr zu einem kämpfenden Hühnchen. Gleichzeitig trefft ihr auf einige Hindernisse, wie ein Gefecht zweier Türme sowie ein Helikopter, der euch das Leben schwer machen will.

Der Nullpunkt blüht auf

Doch mithilfe der Realitätswellen kommt ihr an euer Ziel und schließt die Portale. Nun geht der Nullpunkt in einer Art Blüte auf – und ihr begebt euch zum Zentrum der Action. Dort ist “das Fundament”, das versucht, den Punkt zu stabilisieren. Die Mission endet in einem Lichtblitz – und einer Veränderung der Map.

Ein neuer Anfang für Season 6

Die Insel hat sich massiv verändert – unter anderem ist die riesige Wüste im Zentrum verschwunden. An ihrer Stelle findet man nun einen Turm, auf dem der Nullpunkt thront. Die neue Season 6 steht unter dem Motto “Urzeit” – dementsprechend wird sich einiges auf der Map angepasst haben.

Nach dem Ende der Mission können Spieler nun frisch in die Season 6 starten. Wie die sich spielerisch gestalten wird, bleibt noch abzuwarten. YouTuber SypherPK hatte allerdings einige Vorstellungen davon, was Fortnite in Season 6 anders machen sollte.