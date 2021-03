Fortnite bestätigt Start-Datum der Season 6, beendet Season 5 mit großem Event

Agent Jones hatte im Laufe der Season immer mehr Jäger auf die Insel geholt, die den Nullpunkt bewachen sollten. Der Nullpunk wird aber zum Ende der Season immer instabiler und scheint die Realität aus den Fugen zu reißen. Im Event soll die Krise nun enden, aber die “Realität in ihren Grundfesten erschüttern”, so der Post.

Was passiert im Event? Im Post wird von der “bisher aufwendigsten Story-Filmsequenz” gesprochen, die man bisher in Fortnite erlebt hat. Dann folgt das “Nullpunktkrisen-Finale”, in der man das Ende der Mission von Agent Jones selber spielen wird.

So läuft das Finale der Season 5: Anstatt zu einem festen Zeitpunkt live im Spiel zu starten, richtet sich das große Event diesmal nach euch. Es handelt sich nämlich um ein Solo-Event, das jeder Spieler individuell erlebt, sobald man das erste Mal in der neuen Season spielt.

Wann startet Season 6? Schon länger steht der 16. März als Ende der Season 5 im Raum, da hier der aktuelle Battle Pass endet. Nun ist das Datum bestätigt: Wie die Entwickler in einem Blog-Post erklärten, wird die neue Season 6 am 16.03.2021 starten.

