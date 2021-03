Wann und ob das Feature tatsächlich im Spiel verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt. Zwar sind die Charaktere in Season 5 aktiv, doch diese Season geht schon bald zu Ende. Sollte dieses Feature also noch kommen, dann wäre es wahrscheinlicher, dass es erst zum Start von Season 6 verfügbar sein wird.

Dies soll wohl den in Season 5 – Kapitel 2 eingeführten Charakteren eine neue Bedeutung und Aufgabe geben. Für den Moment, sind sie noch an das System gebunden, bei dem sie euch Waffen verkaufen oder Kopfgeldjagden aufgeben, aber sie können auch als Verbündete rekrutiert werden, um das Spiel zu erleichtern.

Die ist bereits in einigen Spielen vorhanden, einschließlich Minecraft, und würde den Spielern in Fortnite erlauben, ihre überschüssige Beute an NPCs zu verkaufen, die überall auf der Insel verstreut sind.

Ein Feature zum Verkauf von Loot an NPCs in Fortnite wurde bereits vor einigen Monaten zum ersten Mal geleakt. Nun hat ein Dataminer weitere Details dazu gefunden und verraten.

