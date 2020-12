Fortnite: Alle Charaktere in Season 5 – Fundorte auf der Karte

Ihr habt schon alle NPCs gefunden und sucht jetzt nach weiteren Dingen, die ihr in Fortnite aufspüren könnt? Dann findet ihr hier alle neuen Fische in Season 5, Kapitel 2.

Hier in der Liste findet ihr alle NPCs in der Übersicht, und wo sie zu finden sind:

Wichtig: Einige NPCs haben mehrere Spawn-Punkte, sind also nicht immer am selben Ort zu finden. Es kann beispielsweise sein, dass „Fischstäbchen“ manchmal nicht an seinem gewohnten Ort bei Coral Castle ist, sondern bei Craggy Cliffs rumlungert. Diese Orte fassen wir euch in einer Liste unterhalb der Karte zusammen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 − sechs =

Insert

You are going to send email to