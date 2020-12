In Fortnite sollt ihr die Razor Crest in Season 5 Kapitel 2 finden. Wir zeigen euch, wo ihr das Teil findet und was ihr damit anfangen könnt.

Was ist das für eine Aufgabe? Heute, am 2. Dezember, startete Fortnite seine Season 5 von Kapitel 2. Mit dabei sind neue Aufgaben, die ihr jetzt lösen könnt. Einige davon löst ihr, um die Rüstung des neuen Mandalorian-Skins aufzuwerten.

Das Lösen der Aufgaben lohnt sich, damit ihr im Level steigt. Durch die höheren Level schaltet ihr dann coole Outfits, Emotes, Erntewerkzeuge und mehr im Battle Pass frei. Alle Inhalte des Battle Pass von Season 5 in Fortnite zeigen wir euch hier.

Wo ist der Fundort? Ihr findet die Razor Crest in der Nähe des neuen Colossal Coliseum. Dieser Ort gehört zu den großen Map-Änderungen der Season ist und ist jetzt neu auf der Karte.

In der folgenden Grafik seht ihr den genauen Ort der Razor Crest:

Finden der Razor Crest

Da müsst ihr suchen: Ihr findet das Raumschiff direkt südöstlich des neuen Coliseum. Wenn ihr von dort in den Süden rennt, könnt ihr das Teil kaum übersehen. Es steckt in einem Hügel aus Sand.

So schließt ihr die Challenge ab: Um die Herausforderung zu absolvieren, sollt ihr das Raumschiff nur besuchen. Seid dabei aber vorsichtig, weil gerade viele Spieler die gleiche Aufgabe lösen müssen. Wir von MeinMMO haben das ausprobiert und die Razor Crest war immer von vielen schießwütigen Spielern besucht.

Außerdem ist der Mandalorian selbst an diesem Fundort unterwegs und patrouilliert. Wenn ihr dort also gleich am Anfang einer Runde landen wollt und noch keine Waffen habt, seid ihr dem Gegner ausgeliefert. Schaut euch also vorher gründlich um.

Habt ihr das Raumschiff besucht, sollte die Challenge für euch abgeschlossen werden. Ist das nicht der Fall, kann es ein paar Sekunden dauern, bis die Erledigung angerechnet wird.

Wie gefällt euch die neue Season 5 in Fortnite bisher? Findet ihr die Änderungen auf der Map und den neuen Battle Pass gut, oder ist das nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Auf der Streaming-Plattform TwitchTV war das Event zum Start von Season 5 ein großes Spektakel. Die wichtigsten Streamer zu Fortnite waren dabei und haben zusammen mit ihren Zuschauern beobachtet, was da im Spiel passiert.

Doch dieses eigentlich schöne Erlebnis wird nun getrübt. Twitch warnt 132.000 Fortnite-Streamer, dass sie einen Bann riskieren.