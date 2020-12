Was ist jetzt neu? Ihr werdet nun zu Jägern und habt deshalb die Pflicht anderen Charakter zu helfen. Dabei sollt ihr verschiedene Missionen und Aufträge in der instabilen Realität ausführen, die sich um die Kopfgeldjagd drehen. Ihr könnt sie auch für euer Team rekrutieren, damit eure Chancen besser stehen.

Was ist jetzt neu? Auch die Map hat sich nach dem Kampf mit Galactus verändert und passt sich der Kopfgeldjagd an. Unter anderem findet ihr jetzt einige Orte, die verschiedene Funktionen haben wie:

Ihr könnt euch nun auch mit anderen Kopfgeldjägern aus anderen Universen zusammenschließen, die übrigens auch im Battle-Pass-Trailer zu Season 5 zu sehen waren . Sucht euch also die besten aus. So könnt ihr an einem Kampf teilnehmen, der für Chaos sorgen und die Zukunft der Insel bestimmen wird.

Was ist jetzt neu? Da der Nullpunkt jetzt wieder freigesetzt wurde, können verschiedene Charaktere von der Fortnite-Insel entkommen. Schließt ihr euch jedoch Agent Jonesy an, könnt ihr die Flucht verhindern.

Was bedeutet das aber für das Gameplay und die Fortnite-Spieler? Wir zeigen euch, was sich jetzt im Spiel geändert hat.

