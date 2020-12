Die Map hat einige Veränderungen erhalten zum Start von Season 5. Teilweise wird das mit den Kopfgeldjagden zusammenhängen. Andere Orte, wie die Kristallen-Wüste, wurden nach dem Live-Event so zugerichtet. In der Story von Fortnite wurde es nämlich chaotisch, da der Nullpunkt wieder freigesetzt wurde. Wenn ihr mehr zur Geschichte sehen wollt, findet ihr das im Trailer zur Season 5 .

Hier werden sicher interessante Kämpfe entstehen, da es so viele Versteckmöglichkeiten gibt. Wenn ihr also mal einen Dschungel besuchen wolltet, solltet ihr euch auf die Reise zu Stealthy Stronghold machen.

Dieser neue Ort wird wohl eine größere Rolle in der Geschichte von Fortnite und den Kopfgeld-Aufträgen spielen. Wir werden sicher noch sehen, was sich daraus entwickeln wird.

Salty Towers: Der Ort an sich ist eigentlich nicht neu, sondern eher ein alter Bekannter, der uns schon seit den Anfängen in Fortnite begleitet. Bisher wurde das Städtchen Salty Springs nicht groß verändert, abgesehen von ein paar Anpassungen zur jeweiligen Season.

In Fortnite: Battle Royale ist die Season 5 Kapitel 2 gestartet! Passend dazu ist einiges auf der Map verändert worden. Wir von MeinMMO zeigen euch, was es Neues auf der Karte und in der Spielwelt von Fortnite gibt.

