Fortnite Season 5: Trailer zeigt Jonesy, den Zero Point und viel Chaos

Der neue Trailer zur Season 5 von Fortnite ist online und gibt euch erste Einblicke in das Geschehen der neuen Season 5 in Kapitel 2! Hindert die Insel daran in komplettes Chaos zu verfallen.

Was ist gerade los in Fortnite? Nachdem die Spieler gegen Galactus im Live-Event kämpften, waren die Server für einige Stunden down. Jetzt gibt es am Morgen des 2. Dezember einen erneuten Server-Down, um das Season-Update aufzuspielen. Nun ist aber schon der erste Trailer zur Season 5 hier.

Was zeigt der Trailer? Auf YouTube veröffentlichte Epic Games den Story-Trailer, der zeigt, was die Spieler in Season 5 erwartet. Es scheint als würde es gleich dort weitergehen, wo das Live-Event gestern aufhörte.

Hier seht ihr den ganzen Story-Trailer zur Season 5 in Kapitel 2:

Der erste Trailer zur Season 5 wurde von Epic auf YouTube gepostet. Hier seht ihr, wie es nach dem Kampf gegen Galactus weiterging

Man sah wieder den Hauptcharakter von Fortnite, “Jonesy”, der nach dem Aufwachen im Büro telefoniert. Überall scheint Chaos auszubrechen. Nachdem Galactus den Zero Point verschlingen wollte, blieb der in der Fortnite-Welt, obwohl der eigentlich sicher verstaut sein sollte.

Das erste Mal sah man den Zero Point in Season 10, nachdem der Kampf zwischen den Giganten dafür gesorgt hatte, dass die Energie-Kugel in der Mitte der Map schwebte.

Die Frau am Telefon gibt Jonesy einen Auftrag, um den Zero Point wieder zu stoppen und die Insel zu retten, bevor es in ein komplettes Chaos übergeht. Jonesy schafft es zwar den Zero Point wieder zu “verstauen”, wird jedoch selbst mitgezogen und landet in einer anderen Dimension – oder ist es die Insel, die wir kennen?

Ist das dieselbe Insel, die uns seit 4 Seasons begleitet?

Es bleibt spannend, was da noch auf uns zukommt. Ein bisschen müssen sich die Spieler aber noch gedulden, bis die Server wieder erreichbar sind. Wer schon mal einen Blick auf den Battle-Pass der Season 5 werfen will, sollte sich die ersten Hinweise anschauen, denn dort wurden schon 3 Skins gezeigt.