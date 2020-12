Fortnite: Server erneut down – Update 15.00 bringt heute Season 5

Heute, am Mittwoch, den 2. Dezember, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 15.00 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Und wann kommt die neue Season 5 in Fortnite?

Update 7:35 Uhr: Der erste Trailer zur Season 5 ist da. Zu sehen war Jonesy, der Zero-Point und ganz viel Chaos – seht es hier.

Was passiert heute in Fortnite? Nachdem das Live-Event mit Galactus gestern, am 1. Dezember stattgefunden hat, war Fortnite für einige Stunden nicht mehr erreichbar.

Im Spiel erschien dann ein Countdown, der 7 Stunden runterzählte auf 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Da sollte es eigentlich mit Season 5 losgehen, doch davor gibt es jetzt einen erneuten Server-Down, der das Update 15.00 aufspielen wird. Fortnite Status hatte diesen auf Twitter angekündigt.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 6:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Dann werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird weiter down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 15.00 eine neue Season eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern als gewohnt. Fortnite Status hatte angegeben, dass der Season-Start um 10:00 Uhr stattfinden sollte.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten zudem weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wichtige Info zur Patch-Größe: Fortnite Status hat schon mitgeteilt, dass der Patch auf PC und Nintendo Switch etwas größer ausfallen wird. Wie groß der Patch genau wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Auf die Länge der Wartungsarbeiten sollte sich dies jedoch nicht auswirken.

Nachdem Jonesy im Live-Event erschrocken aufwachte, war Fortnite für einige Stunden down

Welche neuen Inhalte bringt das Update 15.00 zum Season 4 Start?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Der Start von Season 5 könnte einige Veränderungen bringen. Immerhin konnten Spieler den Weltenverschlinger Galactus erfolgreich bekämpfen – ob der Kampf wohl seine Spuren auf der Map hinterlassen hat?

Etwas, was bestimmt mit dem Start der Season 5 kommen wird, sind:

Baby Yoda wird wohl Teil des Battle-Passes der Season 5

Für die iOS-Spieler wird es erneut nicht möglich sein, am Season-Start teilzunehmen. Fortnite ist nämlich weiterhin aus dem App-Store verbannt. Doch es soll es bald eine Möglichkeit geben, um doch Fortnite auf iOS-Geräten zu spielen. Das soll dank GeForce Now möglich sein. Vielleicht werden die iOS-Spieler bald wieder zusammen mit den anderen Plattformen die neue Season genießen können.