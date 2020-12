Fortnite: Alles, was schon zum Battle-Pass der Season 5 bekannt ist

Der Start von Season 5 – Kapitel 2 in Fortnite: Battle Royale kommt immer näher. Wie bei jedem Season-Start soll es auch jetzt traditionell einen neuen Battle-Pass geben, der voll mit Skins und Cosmetics ist. Wir zeigen euch, was schon dazu bekannt ist.

Was ist gerade los in Fortnite? Das Ende von Season 4 – Kapitel 2 neigt sich dem Ende, doch davor findet heute, am 1. Dezember noch das Live-Event mit Galactus statt.

Danach sollte es mit Season 5 weitergehen, obwohl dort nicht genau bekannt ist, wann es aufgespielt wird. Hinweise deuten jedoch auf einen Start ein paar Stunden nach dem Live-Event hin. Was weiß man jedoch zum neuen Battle-Pass?

Battle-Pass der Season 5

Was ist schon dazu bekannt? Den ganzen Inhalt eines neuen Battle-Pass sollen Spieler normalerweise erst am Start-Tag der neuen Season entdecken. Das wird sich auch wohl nicht so schnell ändern, doch nun hat Epic selbst aus Versehen schon die ersten Hinweise gezeigt.

In den Stores, bei denen man Fortnite online kaufen kann, tauchte das neue Season-Titelbild auf, das 3 Battle-Pass-Skins zeigte. Epic hatte dies wohl versehentlich aktualisiert. Bevor es jedoch wieder verschwinden konnte, hatten Spieler es schon gespeichert und auf Twitter geteilt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Welche Skins sind zu sehen? Auf dem Bild konnte man 3 Skins und ein Rückenaccessoire erkennen. Dabei waren ein Charakter mit schwarz-pinker Rüstung, ein „Mann“ mit einem Pancakes-Kopf und „The Mandalorian“, den man aus dem Star-Wars-Universum kennt, zu sehen.

Das Rückenaccessoire ist Baby Yoda, der in seiner kleinen Kapsel wohl am Rücken des Mandalorian hängen dürfte.

Hat Fortnite da wirklich Baby Yoda für den Battle-Pass der Season 5 gezeigt?

Wie viel soll der Battle-Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe in der Standart-Version immer 950 V-Bucks gekostet. Es gibt keine Hinweise darauf, das sich dieser Preis ändern wird.

Das Battle-Pass-Paket, mit dem man sich den Battle-Pass und 25 Stufen kaufen konnte, wurde jedoch durch ein Level-Paket ersetzt, das 1.850 V-Bucks kostet. Epic erklärt dies so:

Das Battle-Pass-Paket wurde durch ein Paket mit 25 Leveln ersetzt, das 1.850 V-Bucks kostet. Dieses Angebot kann einmal pro Saison von Spielern gekauft werden, die maximal Level 75 erreicht haben. Das Paket kann zusammen mit dem Standard-Battle-Pass oder einzeln gekauft werden. Du kannst es dir außerdem kaufen, nachdem du dir den Battle-Pass einzeln geholt oder ihn als Mitglied der Fortnite-Crew erhalten hast. Epic im FAQ zum Crew-Abo

Das sind bisher die Infos, die schon zum Battle-Pass bekannt sind. Was sonst noch im Battle-Pass steckt und wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir wohl erst erfahren, wenn es endlich mit der Season 5 losgeht.

Der erste Skin aus Season 5, der mit dem Crew-Abo verfügbar ist

Falls ihr euch sowieso den Battle-Pass kaufen möchtet und dazu noch einen exklusiven Skin haben wollt, dann wäre eine weitere Option, sich das Crew-Abo anzuschauen, das ab dem 2. Dezember verfügbar wird. Falls ihr euch überlegt, ob es sich für euch lohnt, haben wir alle wichtigen Informationen zum Crew-Abo für euch.