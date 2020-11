Der Creative Director von Epic Games, Donald Mustard hatte schon selbst angedeutet, welche Inhalte uns in Zukunft noch in Fortnite erwarten werden. Bei einer Video-Konferenz versteckte er mehrere Hinweise im Hintergrund . Danach hatten Spieler schon vermutet, dass es wieder mehr Inhalte zu Sci-Fi geben könnte.

Baby Yoda wird vermutlich ein Rückenaccessoire des Mandolarian werden, da es von der Größe her passen würde. Es wäre nicht die erste Kollaboration mit Star Wars, die wir sehen konnten. Es gab sogar ein ganzes Live-Event in Fortnite, bei dem man eine Premiere des neusten Films sehen konnte .

Da es aber auf dem Bild noch weitere Skins gibt, die nicht mit Star Wars in Verbindung stehen, könnte es sich auch nur um den geheimen Skin der Season 5 handeln. Dieser steht nämlich nicht immer in Verbindung mit der Story der Season.

Das konnte man auf dem Bild sehen: Auf dem Titelbild der Season 5 konnte man 3 Skins sehen, die wahrscheinlich Teil des nächsten Battle-Passes werden. Ganz vorne sieht man The Mandolarian und direkt hinter ihm Baby Yoda, der in seiner kleinen Kapsel sitzt.

Das Titelbild wird eigentlich erst immer gezeigt, wenn das Update für die neue Season aufgespielt wurde. Das ist dann in den Stores, bei denen man sich Fortnite kaufen kann, zu sehen. So wie es aussieht, hatte Epic das Bild aus Versehen gewechselt.

Was ist passiert? Am 24. November stellte Fortnite ein neues kostenpflichtiges Abo vor , bei dem man sich monatlich coole Gegenstände sichern kann. Das Ganze nennt sich: Fortnite Crew. Doch nicht nur das wurde bekannt, denn Epic hat wohl gleichzeitig auch das Titelbild aus dem Battle-Pass der Season 5 geleakt.

Was ist gerade los in Fortnite? Das Ende von Season 4 – Kapitel 2 rückt näher. Das Live-Event mit dem Nexus-War zum Abschluss wird am 1. Dezember stattfinden . Dann werden sich Spieler dem Bösewichten Galactus stellen müssen.

