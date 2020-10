G.I. Joe und Star Trek in Fortnite? Entwickler zeigt erste Hinweise

Dass Fortnite für solche Kollaborationen offen ist, ist nichts Neues. Es gab schon einige Skins, Gegenstände und Modi, die dadurch entstanden sind. In Season 4 – Kapitel 2 können Spieler eine ganze Season erleben, die nur den Marvel-Superhelden gewidmet ist. Sogar der Battle-Pass ist gefüllt mit Skins und Items aus dem Marvel-Universum . Es bleibt also spannend, was da als Nächstes auf uns zukommt.

Obwohl die Bilder einige Ähnlichkeiten aufweisen, ist hier nicht so klar zu erkennen, ob es sich wirklich um Star Trek handelt. Es könnte also eine Möglichkeit sein, doch sicher ist das noch nicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es könnte also sein, dass uns zu einem gewissen Zeitpunkt eine Kollaboration mit den Helden oder nur mit Snake Eyes aus der „G.I. Joe“-Filmreihe erwartet. Wie das Ganze aussehen und wann es so weit sein könnte, ist jedoch nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer nämlich den Creative Director kennt, der weiß, dass er gerne kleine Hinweise versteckt, die Fortnite betreffen. So hatte er zum Ende von Season 1 – Kapitel 2 seinen Standort auf Twitter zum Bunker in Fortnite geändert. Spieler vermuteten damals, dass sich der Bunker zum Ende der Season öffnen würde .

Nachdem klar wurde, dass Donald Mustard diese Hinweise absichtlich so platziert hatte, machten sich Spieler gleich auf die Suche und wollten herausfinden, was dahintersteckt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × vier = 24

Insert

You are going to send email to