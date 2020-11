Fortnite startet im Dezember großes Live-Event mit Galactus – So macht ihr mit

Der Kampf gegen Galactus startet als Live-Event in Fortnite. Der Start ist am 1. Dezember und ihr könnt mitmachen. Wir zeigen euch, was bisher bekannt ist.

Was ist das? Der Nexus-War endet bald mit einem großen Knall. Oder zumindest einem großen Kampf. Die Fortnite-Entwickler kündigten am 21. November an, dass Galactus der Insel bedrohlich nahe kommt und aufgehalten werden muss.

Was wissen wir bereits zum Kampf mit Galactus?

Ihr könnt euch dem Kampf in einem riesigen Live-Event anschließen.

Wann läuft das Live-Event? Der Startschuss fällt am 1. Dezember um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Das ist ein Dienstag. Für uns in Deutschland also recht spät und mitten in der Woche, nicht der beste Start-Termin. Hoffen wir, dass die Server mitmachen.

Mit diesem Kampf endet dann das Nexus-War-Event in Fortnite.

So bereitet ihr euch vor: Das Team von Fortnite empfiehlt folgende Schritte, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Ladet das neuste Update herunter

Das ist nötig, damit ihr überhaupt an dem Kampf teilnehmen könnt

Ladet Houseparty herunter

Das ist wohl eher eine optionale Empfehlung. Dadurch könnt ihr einen Videochat in Fortnite nutzen. Damit schaltet ihr auch ein Item frei

Kommt früh genug

Epic empfiehlt, sich mindestens 60 Minuten vor dem Start des Events in Fortnite einzuloggen. Der Event-Modus sollte 30 Minuten vor dem geplanten Start für euch verfügbar werden

Gerade das frühe Einloggen scheint ein wichtiger Schritt für das bevorstehende Event zu sein. Beim Live-Event im Juni wurden Spieler ausgesperrt – das führte zu Zuschauer-Rekorden auf Twitch.

Wie geht es dann weiter? Das ist bisher noch unklar. Leaks deuten an, dass das schwarze Loch zurückkehren könnte. Das erschien im Oktober 2019 schon mal nach einem Live-Event. Über einen Tag lang war Fortnite offline und Spieler blickten in das schwarze Nichts. Sollte das jetzt wirklich zurückkehren?

Lest hier alles, was wir zum Ende von Season 4 und dem Start von Season 5 in Fortnite wissen.

Freut ihr euch auf das neue Live-Event mit Galactus? Was erhofft ihr euch von dem Kampf? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.