Fortnite schenkt euch ein cooles Item – So schaltet ihr es frei

In Fortnite könnt ihr jetzt ein cooles, kostenloses Item erhalten. Das Ganze findet in Kollaboration mit der App „Houseparty“ statt. Wir zeigen euch, welches Item das ist und wie ihr es freischalten könnt.

Was ist das für ein Item? Spieler können sich jetzt kostenlos eine coole Waffenlackierung freischalten. Diese kann dann genutzt werden, um verschiedenen Waffen im Spiel zu schmücken.

Der Name der Waffenlackierung lautet „Regenbogennebel“ und wird dem Aussehen gerecht. Der Waffen-Skin besteht aus Streifen in verschiedenen knalligen Farben des Regenbogens. Eignet sich besonders, wenn man ein bisschen Farbe auf seine Lieblingswaffe in Fortnite bringen möchte.

So sieht die Regenbogen-Waffenlackierung aus, die man erhält:

So schaltet ihr den Waffen-Skin frei

Was müsst ihr machen? Es gibt 2 verschiedene Varianten, wie ihr die Belohnung freischalten könnt. Die Methoden variieren, nämlich zwischen den Plattformen. Das müsst ihr machen:

Für PC, PS4 und PS5: Verknüpfe dein Houseparty-Konto mit deinem Epic-Account (braucht außerdem ein iOS oder Android-Gerät, auf dem die Houseparty-App installiert ist)

Verknüpfe dein Houseparty-Konto mit deinem Epic-Account (braucht außerdem ein iOS oder Android-Gerät, auf dem die Houseparty-App installiert ist) Für alle anderen Plattformen: Spiele 5 Runden mit Freunden zwischen dem 20. November 6:00 Uhr und dem 27. November 5:59 Uhr

Für die erste Variante müsst ihr die Houseparty-App auf eurem iOS oder Android-Gerät herunterladen. Die App ist kostenlos, doch ihr müsst euch dazu einen Account erstellen.

Ihr könnt danach auswählen, ob ihr Freunde hinzufügen oder weitere soziale Netzwerke verbinden wollt. Verbindet dort euren Account mit Fortnite. So sollte das dann aussehen:

Habt ihr beide Accounts miteinander verbunden, werdet ihr die kostenlose Waffenlackierung erhalten. Bedenkt aber, dass es eine Weile dauern könnte, bis das Item im Spiel überschrieben wird.

Warum bekommt man das jetzt?

Fortnite hatte schon vor längerer Zeit eine Kollaboration mit der Houseparty-App. Damals mussten Spieler ein Fortnite-Quiz in der App lösen, um sich eine Waffenlackierung freizuschalten.

Nun gibt es ein weiteres Feature mit der App, die Spieler aber in Fortnite selbst nutzen können. Ihr könnt jetzt nämlich eure Freunde wortwörtlich in Fortnite sehen, wenn ihr mit ihnen in der Houseparty-App verbunden seid. So könnt ihr nicht nur miteinander sprechen, sondern gleich die Reaktionen der anderen bildlich sehen.

Weitere Informationen zum neuen Feature und wie ihr das nutzen könnt, findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Wolltet ihr schon immer eure Freunde während einer Runde sehen? Das neue Houseparty-Feature macht es möglich

Falls ihr also diese coole Waffenlackierung haben möchtet, dann solltet ihr euch beeilen. Bald geht nämlich schon Season 4 – Kapitel 2 zu Ende. Gespannt warten die Spieler nun, wie es noch bis zum Ende von Season 4 weitergeht. Alles was ihr zum Ende von Season 4 und dem Start von Season 5 wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.