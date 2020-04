In Fortnite läuft gerade eine Aktion, bei der man an einem „House Party“-Quiz teilnehmen kann. Wenn genug Antworten richtig beantwortet werden, erhalten alle Spieler eine Belohnung. So könnt auch ihr teilnehmen.

Was ist das für ein Quiz? Am 10. April um 17:00 Uhr startete die Community-Herausforderung. Dabei geht es um ein Fortnite-Quiz, das Spieler lösen können. Dort sollen sie ihr Fortnite-Wissen unter Beweis stellen.

Es ist nicht die erste Community-Aufgabe, mit der man sich eine Belohnung verdienen kann. Der Herbstkönigin-Auftrag ließ alle Spieler auf der Welt zusammenarbeiten.

Dieses Quiz findet ihr aber nicht im Spiel oder auf der offiziellen Seite von Fortnite, sondern in der Houseparty-App.

So könnt ihr am „House Party“-Quiz teilnehmen

Wie funktioniert das? Damit ihr überhaupt selbst an der Community-Aufgabe teilnehmen könnt, müsst ihr die Houseparty-App herunterladen. Verfügbar ist sie auf:

iOS

Android

macOS

Chrome

Die App ist kostenlos und das Fortnite-Trivia-Deck kommt auch gleich mit dazu. Sobald ihr die App heruntergeladen habt, müsst ihr einen Account erstellen.

Wichtig: Die App gibt es bisher nur auf Englisch.

Ihr könnt danach auswählen, ob ihr Freunde hinzufügen und weitere soziale Netzwerke verbinden wollt. Ihr könnt diese Schritte aber überspringen und das Fortnite-Quiz alleine spielen, wenn ihr das möchtet.

Wo finde ich das Fortnite-Quiz? Ihr habt euch einen Account erstellt und könnt jetzt sofort das Fortnite-Quiz starten. Nach der Anmeldung werdet ihr auf einem Bildschirm landen, in dem ihr euch selbst sehen könnt.

Tipp: Ladet die App auf dem Handy herunter, denn dort ist es weitaus übersichtlicher und ihr könnt alleine spielen.

In der oberen, rechten Hälfte findet ihr 2 Würfel – klickt darauf. Danach öffnet sich ein Fenster, bei dem man 4 Dinge auswählen kann. Dort wählt ihr „Trivia“ aus.

In diesen 3 Schritten kommt ihr zum Fortnite-Quiz:

Das erste auf der Liste sollte das Fortnite Trivia-Royale sein. Das müsst ihr wählen und auf „Play“ drücken.

Jetzt könnt ihr wählen, ob ihr mit Freunden oder lieber alleine spielen möchtet. Habt ihr das gemacht, startet das Quiz und ihr müsst schnell die richtige Antwort wählen.

Warum lohnt es sich mitzumachen?

Welche Belohnung gibt es für die Aufgabe? Mit der Teilnahme könnt ihr bei der Community-Challenge helfen. Wenn nämlich 20 Millionen Fragen richtig von der Community beantwortet wurden, gibt es für alle Spieler, die ein Fortnite-Konto besitzen, eine gratis Waffenlackierung.

Je mehr Spieler mitmachen, desto höher ist die Chance, dass das Ziel erreicht wird. Helft also fleißig mit!

Die Waffenlackierung gibt es als Belohnung

Wann endet die Community-Aufgabe? Die Herausforderung endet am Freitag, dem 17. April, 5:59 Uhr.

Alle weiteren Informationen zu der Kollaboration zwischen Fortnite und Houseparty findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.