LEGO Fortnite: Fast Travel – so könnt ihr schneller reisen

Traditionelles Fast Travel wie in einem Skyrim gibt es leider (noch) nicht in LEGO Fortnite. Dennoch gibt es einige Tricks, wie ihr schneller reisen könnt. In diesem Guide stellen wir sie euch vor.

Zu Fuß ist die erste und einfachste Fortbewegungsmöglichkeit in LEGO Fortnite. Allerdings ist es auch die Langsamste. Wenn ihr eurer Fortbewegung einen richtigen Anschub geben wollt, haben wir hier drei schicke Möglichkeiten für euch.

Baut euch ein Auto

Ein Auto in LEGO Fortnite braucht nicht so viele Bauteile wie ein reales Gefährt. Einen Führerschein benötigt ihr natürlich auch nicht. Eine Anleitung kann aber nicht schaden und diese findet ihr hier in unserem ausführlichen Guide zum Bau: LEGO Fortnite: Auto bauen mit Lenkrad – So leicht geht es

Baut euch einen Hängegleiter

Euer Charakter hat insgesamt vier Equipment-Slots. Einer davon kann für den Gleiter genutzt werden. Sobald ihr euch einen gebaut und ausgerüstet habt, könnt ihr von einem beliebigen erhöhten Punkt springen und mit einem weiteren Klick auf die Sprungtaste den Gleiter ziehen. So schwebt ihr schnell über die Map.

Für einen Hängegleiter braucht ihr:

1 Werkbank (mindestens auf Stufe selten )

) 8 Weichhholzstäbe

4 Wollstoffe

4 Seidenstoffe

Wenn eure Werkbank noch nicht bereit für den Gleiter ist, könnt ihr in unserem Guide nachlesen, wie ihr sie auf selten und episch auflevelt.

Baut euch ein Luftschiff

Während ihr für den Gleiter noch einen erhöhten Punkt zum Abspringen benötigt, könnt ihr euch mit einem einfachen Luftschiff auch direkt vom Boden aus nach oben bewegen. Ihr benötigt dafür folgendes Material. Alle Items findet ihr unter „Spielzeug“:

1 dynamisches Fundament

1-2 große Düsen

1 Aktivierungshebel

4 kleine Ballons

Und so kombiniert ihr alles: Baut als Erstes das dynamische Fundament. Bringt dann die Düse(n) an einer Kante des Fundaments an. Springt nun auf das Fundament und baut den Aktivierungshebel dran. Mit dem Hebel könnt ihr die Düsen kontrollieren. Zuletzt müsst ihr nur noch die Ballons anbringen.

Damit habt ihr eine einfache, fliegende Plattform, die euch schnell von A nach B bringt. Wenn ihr es aber drauf anlegt und ihr richtig motiviert seid, könnte auch dieser Build von reddit für euch spannend sein:

Ein Tipp dazu noch: Ihr könnt kleine und große Ballons craften. Sie unterscheiden sich in ihrer jeweiligen Tragkraft. Je größer und komplexer euer Flugzeug ist, desto mehr Ballons braucht es, um die Plattform in die Luft zu heben. Testet am besten, welche Ballons in welcher Größe für eure Zwecke am dienlichsten sind.

Wie bewegt ihr euch in LEGO Fortnite am liebsten fort? Habt ihr euch auch einen fahrbaren Untersatz gebaut oder lauft ihr noch fleißig über die Map? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.