LEGO Fortnite: Auto bauen mit Lenkrad – So leicht geht es

In LEGO Fortnite gibt es viel zu entdecken und manches davon erfordert ziemlich lange Laufwege. Wir zeigen euch, wie ihr euch ein Auto bauen könnt – inklusive Lenkfunktion.

Wie baue ich ein Auto? Ihr könnt aus wenigen Einzelteilen ein Auto in LEGO Fortnite bauen. Zunächst solltet ihr euch eine große freie Fläche suchen, damit genug Platz zum Ausprobieren habt. Folgende Bauteile und Materialien benötigt ihr:

1 dynamisches Fundament 1 Weichholz

4 kleine Reifen jeweils 1 Weichholz, 1 Weichholzstab

1 kleine Düse 1 Holzstab, 1 Sprengpulver, 1 Fackel

1 Aktivierungshebel 1 Holz, 1 Sprengpulver



Ihr setzt das Fundament auf einer großen freien Fläche und bringt die Reifen drumherum an. Die Düse platziert ihr so, dass sie in eine mögliche Fahrtrichtung zeigt. Den Aktivierungshebel setzt ihr über die Düse auf das Fundament. So sieht euer Auto dann aus:

Ihr findet die Bauteile unter „Spielsachen“

Kann ich das Auto auch lenken? Um das Auto lenken zu können, benötigt es ein kleines Upgrade. Setzt dafür einfach einen zusätzlichen großen Reifen auf das Fundament, mittig gegenüber des Aktivierungshebels.

Dann sucht ihr euch eine Holzkiste, die ihr oftmals an kleinen Bauten in der Welt findet. Berührt ihr dann den großen Reifen mit der Kiste in eurer Hand, während ihr auf dem Fundament steht, dreht sich der Reifen und das Auto lenkt.

So sieht das dann aus, wenn ihr losdüst Fahrt ihr allerdings zu oft irgendwo gegen, geht das Auto kaputt

Lässt sich das gut steuern? Es ist ein wenig umständlich, die Kiste festzuhalten und gleichzeitig zu lenken. Damit das überhaupt klappt, müsst ihr die Kiste erst auf dem Fundament platzieren, dann den Schalter betätigen und dann die Kiste wieder aufnehmen.

Das ganze klappt übrigens auch mit einem Sprengfass (aus 6 Planken und 3 Sprengpulver), allerdings müsst ihr dabei gut aufpassen, dass ihr es nicht werft und irgendwas wegsprengt.

Spaß macht das Fahren aber trotzdem – und auch ohne Lenk-Upgrade könnt ihr euch mit dem Auto fortbewegen. Bergab braucht ihr nicht mal die Düse anschmeißen und kommt trotzdem schneller von A nach B, als zu Fuß.

