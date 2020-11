Fortnite: Erste Leaks zum Live-Event der Season 4 – Kommt das schwarze Loch zurück?

Das Ende von Season 4 – Kapitel 2 in Fortnite nähert sich immer weiter. Auch das Live-Event sollte schon bald stattfinden. Dataminer konnten jetzt die ersten Leaks zum Event finden. Kommt etwa das gefürchtete schwarze Loch zurück?

Was ist gerade los in Fortnite? Season 4 – Kapitel 2 neigt sich langsam dem Ende. Die Season wird voraussichtlich am 30. November enden, sollte es zu keiner Verlängerung kommen.

Spieler warten nun auf das Live-Event, dass die Season 4 abschließen soll. Bisher wusste man nur, dass der Bösewicht Galactus auf dem Weg ist, um Unheil über die Insel zu bringen. Im Nexus-War sollen dann die Fortnite-Charaktere gemeinsam mit den Marvel-Helden kämpfen.

Fortnite verspricht riesigen Krieg mit Thor – Erste Map-Risse gesichtet

Dataminer finden erste Leaks zum Live-Event

Was wurde gefunden? Während der Downtime von Fortnite, die das Update 14.60 aufspielte, suchten Dataminer nach Informationen in den Daten des Spiels. Zwar hatte es keine großen Änderungen im Spiel selbst gegeben, doch dafür fanden sie ein paar Hinweise auf das Live-Event.

Gefunden wurde eine Sound-Datei, die laut den Leakern in Verbindung mit dem Live-Event steht. Dabei ist aber noch nicht ganz klar, ob die für den Countdown oder das Event selbst bestimmt ist:

Dazu fanden die Dataminer auch noch den Namen und die Beschreibung des speziellen Spiel-Modus, der während des Events aktiv sein wird. So soll der Name des Modus lauten: „Der Verschlinger von Welten“ und die Beschreibung lautet: „Verteidige die Insel, um die ganze Realität zu retten“ (via Twitter).

Werden wir das gefürchtete schwarze Loch wiedersehen?

Was ist das schwarze Loch? Zum Ende von Season 10 und auch dem Ende des 1. Kapitels erlebten Spieler ein Live-Event, bei dem eine Rakete gestartet wurde. Doch schnell kam alles aus dem Gleichgewicht, als ein Meteorit auftauchte, auf den „Zero Point“ traf und plötzlich die ganze Map verschluckt wurde.

Daraus resultierte ein schwarzes Loch, auf das Spieler nur starren konnten. Fortnite war dann down und das ganze 2 Tage lang, ohne das man wusste, wie es jetzt mit dem Spiel weitergeht.

Fortnite ist gerade nicht mehr spielbar – Event war wirklich das Ende

Warum könnte das jetzt wieder passieren? Ein weiterer Hinweis tauchte nach dem Update auf, doch auf den ersten Blick betrifft er nur den PvE-Modus von Fortnite. Schaut man jedoch genauer hin, weist er auf eine mögliche Rückkehr des schwarzen Lochs hin.

Dataminer fanden heraus, dass diese Sprachsequenz von dem Roboter Ray aus Rette die Welt wieder aktiviert wurde: „Achtung! Achtung! Wir vernehmen gerade seltsame Anomalien auf der Battle-Royale-Insel. Verstecken wir uns lieber, bevor das Ganze überschwappt.“ (via Twitter)

Laut dem Dataminer Firemonkey könnte dies ein Hinweis sein, dass der PvE-Modus in der Zeit des Events down sein wird. Genau diese Situation gab es schon mal und es war ausgerechnet dann, als das schwarze Loch auftauchte.

Könnten wir nach dem Nexus-War wieder in das schwarze Loch gesaugt werden?

Wir werden wohl sehen, wie es mit dem Live-Event weitergeht und was uns da erwartet. Vielleicht werden schon bald weitere Hinweise auftauchen und auch eine Ankündigung von Epic, wann das Event stattfinden wird. Bis dahin können Spieler aber noch ihren Battle-Pass der Season 4 freischalten oder coole Folien-Varianten für die Marvel-Helden sammeln.