Final Fantasy 16: Der Produzent sollte sich vom 2. DLC eine Scheibe für sein eigenes MMORPG abschneiden

Nach Echoes of the Fallen geht es für Spieler in Final Fantasy 16 mit The Rising Tide in ein neues Gebiet. Das Design der Region hat MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen so gut gefallen, dass sie sich die Landschaft für Final Fantasy 14 wünscht.

Was ist das Besondere am DLC? The Rise of the Tide führt euch wieder Mal in eine Ecke von Valisthea, die im Hauptspiel nicht enthalten war. Dieses Mal geht es zum verborgenen Reich Mysidia, das unsere Hilfe bei dem in Not befindlichen Dominus von Leviathan benötigt.

Als sich der Schleier rund um Mysidia lüftete und ich das neue Reich betreten durfte, war ich von der traumhaften Kulisse begeistert. Während die Landschaften im Hauptspiel meist karg und trostlos sind, hat mich hier ein wahres Paradies in Empfang genommen.

Na, bekommt ihr ebenfalls Dawntrail-Vibes? Ein dicht bewaldetes Gebiet. Die Welle sieht einfach atemberaubend aus. Der Blick über den Wald. Wasserfälle gibt es auch.

Bekommt ihr hier auch Dawntrail-Vibes?

Mysidia ist ein dicht bewaldetes Gebiet mit einigen Bergen. Die grüne Natur strahlt in leuchtenden Farben und lockt mit Wasserfällen in der Ferne. Hinter den Wäldern erstreckt sich eine Ruinenlandschaft, bei der es sogar einen ganz besonderen Tempel gibt, der mir aufgrund seines Designs am besten gefallen hat.

Mit der Zeit wurde mir immer klarer, dass mich diese Landschaft an irgendetwas erinnert. Die Ruinen, Wälder und Wasserfälle haben mich direkt in die Vergangenheits-Jasmin zurückversetzt, die sich zum ersten Mal die Trailer von Final Fantasy 14: Dawntrail angesehen hat.

Wenn ihr wissen wollt, welchen Trailer ich meine, dann schaut ihn euch hier an:

Gerade die Sequenz am Anfang, bei der man mit dem Schiff einer neuen Insel entgegensteuert, ist bei beiden Spielen ähnlich. Im Anschluss gibt es im Trailer zu Dawntrail tropische Wälder, imposante Wasserfälle und antike Tempel zu sehen. Genau das, was die Landschaft im 2. DLC von Final Fantasy 16 ausmacht.

Die Umgebung hat mir in der Erweiterung so gut gefallen, dass ich gerne mehr davon gesehen hätte. Nach nur vier Spielstunden war der DLC für mich bereits beendet. Ich hoffe, dass FF16-Produzent Naoki Yoshida, der auch der Produzent bei Final Fantasy 14 ist, dieses Gefühl, was die Landschaft in mir ausgelöst hat, auch in das MMORPG transportieren kann.

Was bietet der DLC? The Rising Tide bringt folgende Features mit sich:

Eine Hauptstory, die nach rund 4 Stunden beendet ist

Neue Fähigkeiten zu Leviathan und einem weiteren Wesen

Kairos-Tor mit Extra-Herausforderungen für Final-Fantasy-Veteranen

Erhöhung des Stufenlimits um 10 Stufen

Neuer Skin für das Schwert und Notenrollen für das Orchestrion

Die Fähigkeiten zu Leviathan machen Spaß. Vor allem ein Skill macht aus Clives Arm eine Maschinenpistole, mit der schnelle Schüsse abgefeuert werden können. Mit diesem Skill hatte ich die meiste Freude.

Leider gibt es die Skills des anderen Wesens erst nach dem Ende der Story zum DLC. Dementsprechend habe ich die Skills nicht mehr testen können, da es für mich nach dem Durchspielen der Geschichte keinen Anreiz mehr gab, weiterzuzocken. Da ich schon mit dem Bossgegner meine Probleme hatte, wollte ich mich nicht noch in die Herausforderungen von Kairos-Tor wagen.

Pro Wunderschöne Wald-Landschaft

Optionale Herausforderung für Veteranen

Spaßige Skills mit Leviathan Contra Mit knapp vier Stunden eine überschaubare Länge

Die interessantesten Skills kommen erst nach dem Finalkampf

Für wen lohnt sich die Erweiterung? Die Erweiterung kommt zu einem Preis von 19,90 Euro. Im Bundle mit dem 1. DLC sind sogar 24,99 Euro fällig. Solltet ihr, wie ich, nur auf die Hauptstory aus sein, würde ich das Geld an eurer Stelle anderweitig ausgeben. Wer sich aber auch nach der Story der Herausforderung im Kairos-Tor stellen will, könnte das Geld gut angelegt haben.

Die Hauptstory ist nämlich viel zu kurz geraten. Die neuen Charaktere aus dem DLC sind zwar interessant, bekommen aber nicht die Bühne, die sie verdient hätten. Am Ende hätte ich mir gewünscht, dass der DLC ein Teil des Hauptspiels gewesen wäre. Dann hätte die Story den Raum bekommen, den es gebraucht hätte, um die Geschichte voll zu entfalten.

