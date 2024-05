FC 24: 10 alte Karten sind gerade viel teurer in Ultimate Team – Sucht in eurem Verein nach verborgenen Schätzen

In EA FC 24 gibt es manch ältere Karte, die auf dem Transfermarkt nochmal richtig teuer geworden ist. Die Werte sehen dabei eigentlich gar nicht so stark aus. Wir klären, was hinter diesem Phänomen steckt und geben euch die aktuellsten Beispiele, damit ihr euren Verein nach versteckten Schätzen durchsuchen könnt.

Welche Karten sind gerade selten auf dem Transfermarkt? Besonders begehrt sind gerade Karten aus der Premier League und aus der Bundesliga. Einige Spieler sind sogar so begehrt, dass sie auf dem Transfermarkt nicht zu finden sind. Und das, obwohl es mittlerweile eine Fülle an viel besseren Event-Karten gibt.

Verantwortlich für diese heftigen Marktpreise ist ein neues Feature in FC 24 Ultimate Team, was euch unscheinbare Spieler zu Stars umwandeln lässt. Diese Neuerung verschafft selbst alten Karten ganz neuen Glanz.

10 alte Karten, die durch Evolutions richtig teuer werden

Was sind Evolutions? In den Evolutions (EVOs) könnt ihr Spieler mit gleich mehreren Upgrades versehen. Die Verbesserungen reichen von Stat-Boosts, über neue Playstyles, bis hin zu aufgewerteten Fähigkeiten für „Schwacher Fuß“ oder Spezialbewegungen. Im Laufe der Zeit werden immer wieder neue EVOs mit noch besseren Upgrades releast.

EVOs unterliegen stets speziellen Anforderungen. Das führt dazu, dass manche Spieler besonders gut geeignet sind, wenn sie zum Beispiel an die Maxima der Beschränkungen kratzen. Welche Karte für welche Evolution am besten passt, könnt ihr mit dem Evolutions-Rechner herausfinden.

Bei Evolutions mit potenziell starken Upgrades ist die Beliebtheit einiger Karten sogar so groß, dass sie vom Transfermarkt so gut wie verschwinden.

10 begehrte Karten und ihre passenden EVOs

Wir zeigen euch in der Tabelle durchschnittliche Karten, die aufgrund ihrer Stats und Playstyles besonders beliebt für bestimmte EVOs sind. Dadurch ist ihr Preis sprunghaft angestiegen:

Spieler (Rating) Verein Marktwert in Münzen (Stand 06.05.24) passende Evolution Goretzka (85) FC Bayern 10.000 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Centurions Andrich (85) Bayer Leverkusen 55.000 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Trailblazers Guirassy (84) VfB Stuttgart 30.000 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Centurions Bornauw (84) VfL Wolfsburg 30.000 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Centurions Ryerson (84) Borussia Dortmund 85.000 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Centurions Vargas (83) FC Augsburg 37.500 (ausverkauft) Bundesliga-TOTS Martinelli (84) FC Arsenal 10.000 (ausverkauft) Premier League-TOTS Gakpo (83) FC Liverpool 10.000 (ausverkauft) Premier League-TOTS Radioactive Eriksen (87) Manchester United 37.500 (ausverkauft) Offensiver Mittelfeldprofi TOTGS Foden (97) Manchester City 85.000 (ausverkauft) Offensiver Mittelfeldprofi

Wenn ihr einen dieser Spieler zufälligerweise in eurem Verein habt, könnt ihr überlegen, die passende Evolution abzuschließen. Andernfalls könnte euch die ein oder andere Karte sogar einen netten Gewinn auf dem Transfermarkt bescheren, insofern ihr sie tauschbar besitzt.

Da immer wieder neue Evolutions dazukommen, andere wiederum ablaufen, werden wir die Tabelle häufig aktualisieren. Schaut also regelmäßig vorbei, um stets auf dem neusten Stand zu sein.

Die Champions League, sowie die anderen internationalen Wettbewerbe sind in vollem Gange. Neben packenden Matches verspricht die K.O.-Runde auch eine Reihe von Upgrades für die dynamischen Road-to-the-Final-Spieler (RTTF). Mit unserem RTTF-Tracker verpasst ihr keine Termine und Fortschritte.