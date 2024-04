Bevor am Freitag das erste richtige TOTS erscheint, könnt ihr euch noch ein paar Packs und Spieler verdienen: So bereitet ihr euch perfekt auf das Team of the Season vor

Der nächste Prime Gaming-Drop erscheint wahrscheinlich nach dem Ablauf des jetzigen Pakets, also am 21. Mai 2024. Wir halten euch auf dem Laufenden.

EA FC 24: Team of the Season – Alle Infos und Leaks rund um das TOTS

Was steckt hinter dem Prime Gaming-Pack? Schon in FIFA 21 begann die Kooperation zwischen EA und Amazon. Seitdem dürfen sich Amazon-Prime-Mitglieder über monatlich wiederkehrende Packs freuen, die sie kostenlos einlösen können.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to