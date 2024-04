Wer ständig über FC 24 zetert, hat jetzt die Chance, es besser zu machen – EA sucht neue FIFA-Experten

Euch gefällt in FC 24 das Rating eures Lieblingsspielers nicht. Ihr schaut jedes Spiel eures Herzensvereins und könnt die Aufstellung und Formation aus dem Schlaf aufsagen. Dann seid ihr genau die richtigen für EA’s neusten Aufruf.

Worum geht’s? EA Sports hat einen Aufruf gestartet, der sich an alle passionierten FC-24-Spieler richtet. Vor allem an diejenigen, die bei einzelnen Spielern oder ganzen Mannschaften mächtig Potenzial nach oben sehen, was ihre Fähigkeiten und Umsetzung im Spiel angeht.

EA sucht nach sogenannten Data Reviewern, die ihr Expertenwissen über Spieler und Mannschaften als Feedback zur Verfügung zu stellen. Eure Fachkenntnisse werden dann zu Hilfe genommen, um die „Fähigkeiten, das Auftreten und andere Daten von Spielern und Mannschaften“ (via fc-datacollective.ea.com) zu bestimmen.

Um die 6000 Reviewer arbeiten laut EA bislang an dieser Aufgabe. Ihr könnt auf freiwilliger Basis und ohne vorgeschriebenen Arbeitsaufwand ebenfalls Teil dieses vielköpfigen Teams werden. Wie ihr euch für diese Tätigkeit bewerben könnt, lest ihr hier.

FIFA-Experten gesucht: So werdet ihr Data Reviewer für EA FC

Wie könnt ihr euch als FIFA-Experte bewerben? EA hat für die Bewerbung eine eigene Seite eingerichtet. Auf dieser findet ihr nochmal alles Wichtige rund um eure potenzielle Tätigkeit als Data Reviewer. Hier ist der Link, der euch zur EA-Info-Seite für den Job als Data Reviewer weiterleitet.

Ganz unten kommt ihr dann durch den Klick auf den Weiter-Button zur Bewerbung.

Hier werden zuerst eure persönlichen Daten abgefragt. In einem zweiten Schritt müsst ihr dann euer Lieblingsteam oder eure Lieblingsteams angeben. Bevor ihr dann ein paar kurze Fragen beantwortet, was euch als Experten auszeichnet.

Fragen und Angaben, die euch als Experten für EA FC qualifizieren:

Welche Fußballerfahrung konntet ihr beim Zuschauen schon sammeln, die euch befähigen könnten, die Datenbank zu verbessern?

Welche anderen Fähigkeiten habt ihr, um die Community zu bereichern?

Gebt spezifische Beispiele, welche Dinge ihr bei eurem Lieblingsverein in FC 24 ändern würdet. Dabei bezieht ihr euch auf Fähigkeiten und Playstyles der Spieler, sowie Formationen und Taktiken.

Danach müsst ihr noch ein paar formelle Dinge angeben, wie zum Beispiel, woher ihr von dem Aufruf erfahren habt, oder ob ihr schonmal bei EA gearbeitet habt. Habt ihr diese Dinge erledigt, könnt ihr eure Bewerbung einreichen.

Auch Experten für Bildbearbeitung werden gesucht

Außerdem sucht EA nach Fans, die als Photo Editor den Mitarbeitern unter die Arme greifen. Den entsprechenden Link, der euch zu EA’s Infoseite für die Aufgabe als Photo Editor führt, findet ihr hier.

Eure Aufgabe hierbei ist es, Tausende von Spielerbildern für Ultimate Team an die Karten-Vorlagen anzupassen. Wenn ihr euch bewerben wollt, empfiehlt EA dies am Desktop zu tun, weil ein Teil der Bewerbung auch eine Vorführung eurer Photoshop-Skills beinhaltet.

Im Gegensatz zum Job als Data Reviewer wird euer Aufwand hier sogar finanziell belohnt. EA betont dabei aber mehrfach, dass es sich nicht um eine Vollzeitbeschäftigung handele und ihr bereits reichlich Vorerfahrung in Photoshop mitbringen solltet.

