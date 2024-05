Baldur’s Gate 3: Irrer Build mischt 3 Klassen, die man nicht mischen sollte – Funktioniert sogar

Ihr könnt Baldur’s Gate 3 mehr oder weniger spielen, wie ihr wollt. Nur einige Dinge funktionieren einfach nicht – wie etwa zaubernde Barbaren. Die Regeln verbieten das. Eigentlich. Denn ein Spieler hat nun genau mit dieser Kombination einen richtig starken Tank-Build erschaffen.

Was ist das für ein Build?

Baldur’s Gate 3 bietet euch 12 verschiedene Klassen mit eigenen Stärken. Die könnt ihr entweder einzeln spielen, oder mit dem Multiclassing-Feature mischen, wie ihr wollt.

Ein Spieler hat nun einen Wildherz-Barbaren mit einem Drachenblut-Zauberer und einem Bannmagie-Magier gemischt. Alle drei Klassen sind in der Tier-List für Baldur’s Gate 3 ohnehin schon ziemlich stark.

Das Besondere ist: Diese Kombination funktioniert normalerweise nicht. Denn ein Feature verhindert die Nutzung von Zaubern.

Warum sollte das eigentlich nicht klappen? Barbaren haben als besondere Klassen-Aktion die Fähigkeit, in einen Kampfrausch ( Rage ) zu verfallen. Je nach Unterklasse habt ihr dann besondere Eigenschaften, nehmt etwa weniger Schaden oder teilt mehr aus.

Der Kampfrausch hat aber noch einen Effekt: Ihr könnt nicht mehr zaubern und verliert jegliche Konzentration bei bestehenden Zaubern. Selbst die „Wilde Magie“-Unterklasse lässt nur einen Stoß von Zauberei frei, kann aber im Kampfrausch selbst nicht zaubern.

In einem Video auf YouTube (ab Minute 2:05) erklärt der YouTuber RageGamingVideos nun jedoch, wie sich ausgerechnet Barbaren mit Zauberer und Magier kreuzen lassen und so zu einem extrem starken Tank werden. Etwas, das in sich völlig widersprüchlich klingt, aber hervorragend klappt.

Wollt ihr den Build ausprobieren, ohne einen neuen Charakter zu starten, könnt ihr mit Lazarus’ Hilfe einfach umskillen:

Barbaren-Zauberer-Tank – So funktioniert der Build

So baut ihr den Build: Der Build funktioniert nur deswegen, weil ihr Zauber nutzt, die euch stärken – ohne dabei Konzentration zu erfordern. Die Kombination an Klassen führt dazu, dass ihr euch selbst vor einem Kampfrausch – oder sogar vor einem Kampf – so weit aufpumpt, dass ihr im Kampf jedem Angriff standhalten könnt.

Zuallererst müsst ihr aber euren Charakter richtig bauen:

Baut den Charakter mit einem Fokus auf Stärke und Konstitution.

Setzt 3 Level in Barbar und wählt die Wildes-Herz-Unterklasse. Bärenherz ist hier ideal für noch mehr Überleben.

Auf Level 4 nehmt ihr Zauberer als zweite Klasse mit. Zauberer wählen ihre Unterklasse direkt am Anfang, deswegen könnt ihr hier direkt zum Drachenblut-Zauberer werden. Wählt Weiße Drachen als Blutlinie. Dadurch erhaltet ihr Rüstung von Agathys als Zauber.

Steigert Barbar auf Level 5 und wählt dabei Wächter als Talent. Wächter ist eines der besten Talente für Tanks.

Die letzten 6 Level steckt ihr dann in die Magier-Klasse und spezialisiert euch auf Bannmagie. Dadurch erhaltet ihr beim Zaubern eine stetig wachsende Barriere, die Schaden absorbiert.

Die Idee ist dann, dass ihr mit Zaubern euren Schild aufbaut und eure Rüstungsklasse steigert. Durch „Wächter“ bringt ihr Gegner dazu, euch anzugreifen – was sie sonst nicht tun würden, weil sie euch schlicht nicht treffen könnten.

Diese Zauber braucht ihr: Der wichtigste Zauber ist Rüstung von Agathys. Der benötigt keine Konzentration, das heißt: Ihr könnt den Zauber wirken und behaltet die Boni selbst in einem Kampfrausch. Alle anderen Zauber sind persönliche Vorliebe.

Vor allem solche Zauber, die euch ohne Konzentration stärken oder in bestimmten Situationen nützlich sind, solltet ihr mitnehmen – etwa:

Gegenzauber

Falsches Leben

Vertrauten finden

Lange Schritte

Schild

Nebelschritt

Feuerschild

Ihr könnt auch andere Zauber einpacken, die Konzentration nutzen. Eure Kampfrausch-Einsätze sind stark begrenzt, weswegen ihr vermutlich einige Kämpfe ohne Rage bestreiten müsst. Hier helfen euch dann eure Zauber weiter – wenn ihr noch Spell Slots habt.

Als Bannzauberer erhaltet ihr die Möglichkeit, als Reaktion den Schaden zu verringern, den andere Charaktere in der Gruppe bekommen würden. Ihr verringert also nicht nur den Schaden auf euch selbst, sondern schützt selbst Verbündete, die weiter weg stehen. Damit habt ihr den optimalen Tank, der dazu noch richtig gut austeilt. Und als Tipp: Einen Heiler braucht ihr sowieso nicht in der Gruppe