In Baldur’s Gate 3 könnt ihr absurd stark werden, aber ihr müsst euch richtig gut auskennen

Baldur’s Gate 3 basiert relativ getreu auf dem Regelwerk von Dungeons & Dragons. Dadurch werde auch etliche der Features des Rollenspiels übernommen, etwa das „Multiclassing.“ So könnt ihr euch richtig starke Helden bauen, aber auch richtig nutzlose Lappen.

Wie werde ich absurd stark?

Baldur’s Gate 3 bietet 12 Klassen, die Veteranen unter euch aus D&D oder anderen Rollenspielen sicherlich schon kennen.

Um euren Charakter anzupassen, könnt ihr aber direkt mehrere Klassen wählen. Im Prinzip sind euch hier kaum Grenzen gesetzt.

Die Klassen-Kombinationen, also das „Multiclassing“ birgt riesiges Potential, wenn ihr es richtig macht.

Was muss ich dabei beachten? Anders als in Dungeons & Dragons müsst ihr nach aktuellen Informationen keine Voraussetzungen erfüllen, um eine zweite Klasse zu wählen. Steigt ihr im Level auf, könnt ihr einfach eine Stufe in eine andere Klasse stecken als ihr bisher spielt.

Dabei gibt es aber sinnvolle und weniger sinnvolle Kombinationen und ihr müsst ziemlich gut wissen, was die Klassen können. So mag es etwa verlockend klingen, den Mönch als stärkste Klasse im Spiel mit einem Zauberer zu verbinden. Hier beißen sich aber die notwendigen Werte. Ratsam sind etwa Kombinationen wie:

Kämpfer und Schurke

Kämpfer und Paladin

Mönch und Schurke

Waldläufer, Kämpfer und Schurke

Paladin und Zauberer

Kleriker und Zauberer

Beachtet, dass ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Stufe 12 leveln könnt. Vor allem für D&D-Kenner bedeutet das, dass ihr eure OP-Builds aus dem Tabletop nicht umsetzen könnt. Als Anfänger seid ihr gut beraten, nur bei einer Klasse zu bleiben.

Der Vorteil am Multiclassing ist, dass ihr das Potential zweier Klassen ausschöpfen könnt. Kombiniert ihr aber 2 Klassen, die gar nicht miteinander harmonieren, seid ihr am Ende so gut wie nutzlos.

Wenn ihr den Druiden als Zweitklasse wählt, stehen euch unter Umständen besondere Szenen zur Auswahl:

Multiclassing in Baldur’s Gate 3: So nutzt ihr es

Jede Klasse bietet euch verschiedene Boni, wenn ihr sie wählt. Diese können aber auf Stufe 1 und später unterschiedlich stark sein. So erhaltet ihr etwa als Kämpfer oder Schurke mehr Übungs-Boni auf Stufe 1, weswegen sie sich als Anfangs-Klassen gut eignen.

Wenn ihr euch dazu entschließt, mehrere Klassen zu verbinden, solltet ihr euch zuvor einige Fragen stellen:

Soll mein Charakter zuhauen können? Dann lohnen sich Kämpfer, Barbaren, Waldläufer, Mönche und Paladine, weil sie eine zweite Attacke auf Stufe 5 bekommen.

Soll mein Charakter zaubern können? Dann solltet ihr nur Zauber-Klassen kombinieren, weil diese ihre möglichen Zauber-Slots kombinieren.

Muss ich überhaupt kämpfen können? Wenn nicht, könnt ihr Klassen mit sozialen Fähigkeiten und Zaubern wie Barden oder Magier nutzen.

Welche Unterklasse will ich spielen? Diese Wahl kann vor allem bei Barden maßgeblich beeinflussen, welche Klassen kompatibel sind.

Will ich auf Macht verzichten, um vielseitiger zu sein? Ihr habt nur insgesamt 12 Level zu verteilen. Teilt ihr diese auf mehrere Klassen auf, sind diese in sich schwächer, aber ihr habt mehr Möglichkeiten.

Auf einige der stärksten Zauber im Spiel, wie Machtwort: Tod oder Wunsch, habt ihr aber ohnehin keinen Zugriff. Diese benötigen ein Level, das ihr zumindest aktuell noch nicht erreichen könnt. Dadurch kann es attraktiver werden, noch 2-3 Level in eine andere Klasse zu stecken.

Am Ende ist das Feature ziemliches Power-Gaming, das ihr machen könnt, aber nicht müsst. Wenn ihr euch nicht auskennt, ist die Gefahr hoch, dass ihr euch damit den Spielspaß verderbt. Da ihr aber ohnehin umskillen könnt, solltet ihr euch vom Ausprobieren nicht abhalten lassen.

Multiclassing lohnt sich aber, wenn ihr eine genaue Charakter-Fantasie verfolgt. Als blutrünstiger Mörder etwa seid ihr als Schurken-Assassine mit dem Blutrausch des Barbaren, der Treffsicherheit des Waldläufers oder dem Charisma des Barden auf drei verschiedene Arten nützlich. Und gerade solche Charaktere scheinen die Entwickler zu lieben:

Wenn ihr der ultimative Bösewicht sein wollt, hat uns der Chef-Entwickler eine Anleitung gegeben, wie ihr das in Baldur’s Gate 3 machen könnt