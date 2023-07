Innerhalb von Sekunden wurde meine Lieblingsklasse in Baldur’s Gate 3 versaut

Chefredakteurin Leya kann nirgendwo mehr sagen, dass sie den Druiden in Baldur’s Gate 3 spielen will – schuld daran ist dieser verdammte Bär.

Es hätte so schön sein können.

Vor drei Jahren wurde Baldur’s Gate 3 im Early Access veröffentlicht. Damals habe ich es ein paar Stunden gespielt und beschlossen, dass ich das RPG spielen werde und es bis zum richtigen Release ruhen lassen will. Der Release ist nun für den 3. August geplant.

Für mich war schon immer klar, dass ich meinen ersten Spieldurchgang mit meiner Lieblingsklasse spielen werde: Druide.

Mit dieser Klasse verbinde ich eine meiner schönsten Erinnerungen aus meiner Studentenzeit. Damals traf ich mich regelmäßig mit ein paar Freunden an einem alten, wackeligen Holztisch, der laut knarrte, wenn man sich mit den Ellbogen darauf stützte und ihn zu sehr beanspruchte.

Stunden um Stunden erlebten wir Abenteuer in Dungeons & Dragons, um uns in der Geschichte aus dem Untergrund wieder an die Oberfläche zu kämpfen. Ich spielte jahrelang eine unglaublich naive, aber sehr weise Druidin, die sich mit einem kleinen Pilzwesen anfreundete.

Ich vermisse sie noch heute.

Bären-Sex verändert alles

Habt ihr schon einmal einen Film mit euren Eltern gesehen, in dem unerwartet eine ziemlich harte Sexszene vor euren Augen auftaucht, die einfach nicht enden will? So ein ähnlicher Moment erwartete mich beim Besuch des Entwicklerteams.

An einem schicksalhaften Tag beschließen die Larian Studios, ihrer Community ein letztes Update des Spiels vor der endgültigen Veröffentlichung anzubieten.

Larian lud verschiedene Content Creator und Medien nach Belgien ein, um dieses Update vor der Bühne sitzend zu erleben, während der Rest der Welt via Twitch, Tiktok oder YouTube zuschaute. Ich war eine der Personen, die persönlich anwesend waren und im Publikum saßen.

Mehr zum Thema Wenn ihr der ultimative Bösewicht sein wollt, hat uns der Chef-Entwickler eine Anleitung gegeben, wie ihr das in Baldur’s Gate 3 machen könnt von Leya Jankowski

Eine neuer Charakter wird gezeigt, es wird noch einmal darauf hingewiesen, wie sehr die eigenen Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. So weit, so gut.

Die Entwickler zeigen eine Szene, die demonstrieren soll, wie viele Freiheiten Baldur’s Gate 3 bietet. Ein Vampir trifft in einer lauen Sommernacht einen Druiden unter den Bäumen. Es knistert gewaltig zwischen den beiden, so dass der Druide nicht mehr an sich halten kann und sich dank seiner animalischen Kräfte in einen Braunbären verwandelt.

Nun kann der Spieler entscheiden, ob der Druide lieber wieder seine menschliche Gestalt annimmt oder ob der Vampir sich für die tierische Variante entscheidet. Die Entwickler überlassen dem Publikum die Entscheidung und natürlich wird im Chor gerufen: „BÄR!”

Den genauen Ablauf hat unsere großartige Video-Produzentin Anna für euch visuell dargestellt:

Und schon sitze ich inmitten von etwa 50 Leuten, die ich nicht kenne und sehe auf Bildschirmen dabei zu, wie ein Bär sich liebkosend über einen Vampir beugt. Zum Glück, schwenkt die Kamera aber um, bevor es wirklich pornographisch wird.

Die Szene schindet zumindest bei Tiktok so viel Eindruck, dass Larian direkt einen Bann auf der Plattform für so viel Unzucht erhält. Auch wenn dieser Teil nicht geplant war, muss ich sagen:

Ein gelungener Marketing-Stunt.

Der Bär verfolgt mich

Seit diesem verdammten Live-Stream werde ich den Bären nicht mehr los! So kurz vor dem Release fangen natürlich die Gespräche untereinander an, welche Klasse man denn in Baldur’s Gate 3 spielen will.

Und jedes Mal – wirklich JEDES MAL – seit diesem Entwickler-Stream schauen mich die Leute mit einem schmierigen Grinsen an, wenn ich erzähle, dass ich einen Druiden spielen will. Sie sehen mich mit genau dem gleichen Grinsen an, das der Druide in Bärengestalt hat, kurz bevor er sich über den Vampir beugt.

Dieses Grinsen sehe ich bald noch in meinen Träumen…

Sofort gehen alle davon aus, dass ich irgendwelche tierischen Gelüste habe, die ich irgendwie in Baldur’s Gate 3 ausleben will. Ich will doch nur mit Tieren reden und herausfinden, welche Dialog-Optionen man sich hier ausgedacht hat. Wisst ihr wie seltsam es ist, wenn man jedem versichern muss, dass es einem nicht um „Bären-Sex” bei der Klassen-Wahl geht?!

Aber das ist noch längst nicht alles.

Als Larian den Bann auf Tiktok wegen „Bären-Sex” kassierte, gab ich dazu sofort eine News für MeinMMO in Auftrag. Es ist einfach eine unterhaltsame Geschichte.

Die Aufgabe, diese News zu schreiben, fiel meinem geschätzten Redakteur Benedict Grothaus zu, der selbst ein großer Fan von Baldur’s Gate ist und dem Release entgegenfiebert. Nun haben wir natürlich diskutiert, wie die News aufgebaut sein sollte.

Irgendwann schickte mir Benedict einen Screenshot von einem nackten Männer-Hintern, der zum Vampir der Szene gehört. Wir fragten uns, ob der Bann vielleicht auch über nackte Männer-Ärsche auf Tiktok gekommen sein könnte.

Warum muss ich diese Gespräche mit meinen Mitarbeitern führen? In anderen Bereichen wäre das doch längst relevant für die Personal-Abteilung…

In den Kommentaren unter der News zum Tiktok-Bann ist eine leidenschaftliche Diskussion darüber entbrannt, ob das nun Zoophilie sei oder nicht – und an diesem Punkt musste ich auch unsere Community Managerin Mary über diese Sache mit dem Bärensex aufklären, damit sie ein Auge darauf hat, dass die Diskussion so zivilisiert wie möglich bleibt.

Es hört einfach nicht auf mit diesem Bären.

Das gehört zu Dungeons & Dragons

Aber was soll ich sagen? Ob ihr diese Freiheit nun gutheißt oder nicht, ob ihr sie in eurem Spiel braucht oder nicht: Sie ist Teil von Dungeons & Dragons.

Wenn ihr lange genug spielt, werdet auch ihr irgendwann den einen Barden in eurer Gruppe haben, der ein Auge auf den mächtigsten Drachen der Geschichte geworfen hat, die ihr gerade erlebt.

Baldur’s Gate 3 nimmt die Regeln und die Welt von Dungeons & Dragons und packt sie in ein Videospiel. Es ist dem Spiel treu, dass es diese Option gibt – und wer das nicht will, kann immer noch einen anderen Weg einschlagen.

Es hätte so schön sein können mit dem Druiden. Jetzt muss ich noch ein paar Wochen kichernde Blicke ertragen, wenn ich den Druiden als meine Klasse erwähne.

Bis alle in ihrer eigenen Geschichte versunken sind und den Bären vergessen haben.

Ich glaube, es wird schön.