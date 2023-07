Baldur’s Gate 3: Das Wichtigste zum Release in 3 Minuten

Am 3. August erscheint nach 20 Jahren ein neuer Teil von Baldur’s Gate. Auf MeinMMO erfahrt ihr das Wichtigste zum Release, zu den Klassen und den Editionen des Rollenspiels.

Was ist Baldur’s Gate 3 für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel in isometrischer Perspektive. Die Reihe gibt es seit den 90ern und ist ein offizieller Ableger des weltbekannten Pen and Paper „Dungeons and Dragons“.

Der dritte Teil dreht sich rund um die namensgebende Stadt Baldur’s Gate.

Ihr selbst spielt eine Gruppe von Abenteurern, die Aufträge erledigen und vieles gemeinsam erleben können.

Angesetzt war der finale Release auf den 31. August. Jetzt wurde er auf den 3. August vorgezogen – allerdings nur für den PC via Steam.

Alle Infos zum Release und den Editionen von Baldur’s Gate 3

Wann ist der Release? Der finale Release von Baldur’s Gate 3 wurde für den PC auf den 3. August vorgezogen. Auf der PlayStation 5 erscheint Baldur’s Gate 3 offiziell erst am 6. September. Wer jedoch die Digital Deluxe Edition kauft, erhält einen früheren Zugang von 72 Stunden, also schon am 3. September.

Gibt es einen Preload? Zwar könnt ihr das Spiel aufgrund der Early Access bereits installieren und spielen, allerdings wird euer Fortschritt nicht in das finale Spiel übernommen. Wann der komplette Download am Release-Tag verfügbar sein wird, steht bisher noch nicht fest. Mit einem Download der aktuellen Version seid ihr vermutlich auf der sicheren Seite, sodass ihr beim finalen Release nur noch ein Update installieren müsst.

Welche Editionen kann ich kaufen? Baldur’s Gate 3 ist als digitale Ausgabe für Steam und PS5 erhältlich und beinhaltet das Basisspiel.

Für die PS5 gibt es zudem die Digital Deluxe Edition, die digitale Zusatzinhalte enthält, unter anderem einen Abenteuerbeutel mit Vorräten und Tränken für den Einstieg, einen digitalen Soundtrack sowie ein digitales Artbook.

Sie bietet euch auch einen früheren Release von 72 Stunden, so könnt ihr bereits ab dem 3. September das finale Spiel auf der PS5 genießen.

Laut den Entwicklern bringt der Kauf der Early Access Version von Baldur’s Gate 3 am PC die gleichen Zusatzinhalte ein wie die Digital Deluxe Edition für die PS5, allerdings ohne den früheren Zugang von 72 Stunden (via Steam).

Wie teuer sind die Editionen?

Basisspiel PC via Steam: 59,99 €

Basisspiel PS5: 69,99 €

Digital Deluxe Edition PS5: 79,99 €

Collector’s Edition PC/PS5: 259,99 € (aktuell bereits ausverkauft)

Weitere Infos zu den Editionen bekommt ihr auf der Entwickler-Website.

Infos zum Gameplay von Baldur’s Gate 3

Was hat Baldur’s Gate zu bieten?

So lang werdet ihr unterhalten: Der erste Akt von Baldur’s Gate 3 soll ein Viertel des Contents ausmachen. Einzelne Spieler haben alleine damit schon 40 bis 200 Stunden verbracht.

Single- und Multiplayer: Ihr könnt alleine oder im Koop mit bis zu 3 Freunden spielen. Im Multiplayer-Modus kann man sich auch anderen Spielern anschließen. Crossplay ist allerdings bisher nur zwischen Steam, GOG und Mac bekannt.

Spielinhalt: Die Handlung soll fast 100 Jahre nach den Ereignissen in Baldur’s Gate 2 spielen. Kern des Spiels sind eine tiefe Story, Beziehungen und Romanzen, aber auch Kämpfe mit Fieslingen sowie traditionell verschiedene Enden, je nachdem, wie ihr euch so entscheidet.

Kämpfe: Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, inklusive Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren. Strategie und Voraussicht werden belohnt.

Beziehungen: Traditionell ist es in Rollenspielen ein wichtiges Feature, sich einen Partner aussuchen zu können. In Baldur’s Gate 3 soll es besonders wenige Grenzen dafür geben. Die Präsentation einer intimen Szene zwischen einem Vampir und einem Druiden in Bärengestalt im Livestream führte erst kürzlich zu einem Bann.

Charakteranpassung: In Sachen Diversität und Inklusion gibt es in Baldur’s Gate zahlreiche Möglichkeiten. So gibt es Anpassungs-Optionen wie Heterochromie, Sommersprossen, Hautfarben, aber auch einen Alters-Slide.

Was sind die Origin-Charaktere in Baldur’s Gate? Es gibt vorgefertigte Charaktere, die „Origins“, die eigene Storys haben und alternativ zu den eigenen Charakteren gespielt werden können. Einer davon ist „The Dark Urge“, also etwa: Das Dunkle Verlangen und ist eigentlich gar kein Charakter:

Welche Völker und Klassen kann ich spielen?

Zum Release stehen euch insgesamt 11 Völker und 12 Klassen zur Verfügung. Die Klassen können in Baldur’s Gate 3 kombiniert, aber auch neu erstellt werden. Unsere Kollegen von der GameStar haben alle Völker und Klassen inklusive Untergruppen ausführlich aufgelistet.

11 spielbare Völker:

Mensch

Halbork

Githyanki

Drow

Elf

Halbelf

Halbling

Zwerg

Gnom

Tiefling

Dragonborn

12 spielbare Klassen:

Kämpfer

Magier

Schurke

Waldläufer

Kleriker

Hexenmeister

Druide

Zauberer

Barbar

Barde

Paladin

Mönch

In RPGs ist die Mönch-Klasse nicht so häufig vertreten wie die typischen Krieger, Zauberer, Bogenschützen und Priester. In einem Interview hat der Haupt-Autor von Baldur’s Gate 3 erklärt, warum der Mönch so stark ist:

